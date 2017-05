Confrontación vs. Sensatez (Jesús Castillo Molleda)

Mayo 22, 2017 - 8:05 am

La confrontación política está sesgando el comportamiento de los venezolanos, quienes en el pasado, a pesar de ser unos adecos y otros copeyanos, podían llegar a entendimientos y debatir sobre los problemas del país con tolerancia y sensatez. En la Venezuela de hoy la política está destruyendo la familia, las amistades, las sociedades comerciales, se incentiva el odio, los insultos son actitudes desafiantes entre venezolanos. Basta de seguir propiciando el odio, los políticos seguirán siendo políticos en el presente y en el futuro, los políticos son capaces de acusarte hoy y mañana ser tu más fiel defensor. La política en Venezuela es hipócrita y llena de intereses personales olvidando que el fin de la política es defender los intereses colectivos.

El odio se adueñó de Venezuela y es una enfermedad que se debe erradicar de inmediato, no se debe permitir que las diferencias ideológicas llenen de ira a la sociedad llevándola a comportarse intolerante ante las críticas. Venezuela necesita de todos sin importar su inclinación política y religiosa, son momentos de comprender que para lograr un país próspero se requiere rescatar la familia, aceptar a todos como son. Los sabios coinciden en que quienes se comporten igual a lo que critican es porque son iguales. Actualmente la sociedad civil está dando una demostración de lo que son capaces de hacer para alcanzar mejores condiciones de vida; mientras la clase política que gobierna se empeña en la no rectificación y radicalización de sus acciones, lo que agudizará aún más la crisis; por su parte, la clase política que se le opone al gobierno debe comprender que la gente que ha salido al llamado de las actividades de calle representa el 80% fuera de los partidos políticos, y existen actores políticos que quieren endosarse liderazgos (posicionamiento) que no tienen. Sin embargo, mientras el gobierno lo siga haciendo muy mal el incentivo de la protesta estará presente, pero quienes protestan necesitan una guía para lograr conseguir resultados y que el dolor e incluso la frustración no sean el resultado de muchos días de protestas, en caso de que el gobierno logre sobrevivir.

Algunos voceros de la Mesa de la Unidad han hecho un llamado a la desobediencia civil, paro nacional, rebelión ciudadana, mientras que otros han afirmado que el gobierno está a días de caer. Estos llamados y afirmaciones deben ser explicados por los sectores opositores y aclararle a la sociedad civil cuál es su propuesta y establecer una estrategia unificada en pro del bienestar colectivo. Hoy día las protestas en las regiones han pasado a ser fuertes y con mucha confrontación como en los Estados Táchira y Mérida, pero, mientras siga en la calle el 10% del 76% que se encuentra en contra del gobierno las marchas seguirán siendo un mecanismo de presión pero no suficiente, el gobierno se encuentra enfrentando una caída histórica en los niveles de popularidad, a tal punto que hasta la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente tiene adversarios a lo interno por la forma en la que se pretende establecer. El gobierno solo cuenta con el apoyo de sus instituciones y un escuálido apoyo popular que en el mejor escenario alcanza el 30% para el PSUV y un 15% para el presidente, con esos porcentajes cualquier evento electoral sería un revés político para el gobierno, pero podría ser una solución para la crisis nacional.

En el caso particular del estado Zulia, llama la atención que todavía existan dos coordinaciones políticas de la MUD, que el diputado Juan Pablo Guanipa y el ex gobernador Manuel Rosales no puedan ni hablarse y que en municipios tan importantes como San Francisco las protestas estén ausentes. Muchos dirigentes, artistas, deportistas, ciudadanos solo buscan lograr ser parte de la política del titular de prensa, decir lo que la gente quiere escuchar y así lograr ser tendencia, pero no solo se debe decir lo que se quiere escuchar, se debe decir cómo se piensa conseguir lo que se expresa y a otros les tocará decir verdades no populares como los fallecidos en las protestas, los daños causados a las propiedades públicas y privadas, el vandalismo desatado, saqueos, anarquía. Sin duda este escenario obliga a los sectores políticos a buscar soluciones a la brevedad, el gobierno seguro estará pensando en algún momento suspender las garantías, llamar a un estado de conmoción, pero eso solo agravaría la situación. Por lo tanto, el gobierno debe ceder espacios, comprender que no tuvo voluntad para rectificar, que los venezolanos viven muy mal y que debe convocar elecciones regionales y locales, si quiere seguir con el tema de la constituyente que le pregunte al pueblo en un referéndum consultivo si quiere o no una nueva constitución, en manos del gobierno está el futuro y la paz del país. Como lo dijo Antonio Ribes “Enfrentar a un pueblo que reclama mejor gobierno, solo se vence haciendo mejor gobierno”. Que la sensatez y el respeto logren vencer a la ira y el odio.

[email protected] @castillomolleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Politólogo, Profesor, Emprendedor, Locutor)