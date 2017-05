Cleveland se concentrará ahora en Golden State

Mayo 26, 2017 - 10:14 am

Mientras celebraban la defensa de su título de la Conferencia Este este jueves por la noche, los Cleveland Cavaliers no estaban listos para concentrarse en defender su campeonato de la NBA.

A pesar de pasar por los playoffs del Este con marca de 12-1 y aparecer destinado para una revancha contra los Golden State Warriors durante meses, los Cavs revelaron pensamientos lo que les espera en Oakland la próxima semana.

“Voy a ser honesto, no estoy con la mente correcta para hablar de Golden State”, dijo LeBron James después de anotar 35 puntos en la victoria de los Cavs por 135-102 sobre los Boston Celtics. “Es demasiado estresante y no estoy estresado ahora mismo, estoy muy contento por nuestro logro, Golden State, han sido el mejor equipo de nuestra liga en los últimos tres años, y luego agregaron un MVP (Kevin Durant), eso es todo lo que puedo darte ahora, porque estoy feliz y no quiero estar estresado”.

En ese sentido, el entrenador Tyronn Lue dijo que no está enfocado en los Warriors todavía.

“Para ser honesto, no hice ninguna preparación para Golden State, porque creo que este equipo de Boston es un buen equipo y no quería mirar demasiado lejos”, dijo Lue. “Estoy muy contento y voy a disfrutarlo hasta que jueguemos con Golden State, esta noche empezaré a prepararme y veremos qué pasa”.

Después de enfrentarse rutinariamente a los Warriors durante la temporada 2015-16 y después de perder con ellos en las finales del 2015, Golden State no era un tema común alrededor del equipo durante los últimos meses.

Pero después de ducharse para celebrar la victoria, la mayoría de los jugadores no querían hablar del primer partido, que está a siete días de distancia.

“Son un equipo realmente bueno, tenemos un montón de respeto por ellos”, dijo Kyle Korver. “Sé que hay un poco de historia con estos dos equipos en las finales de los últimos años, ahora vamos a disfrutar de esto y pensaremos en los Warriors mañana”.

ESPN/ Noticia al Día