Cinco frases que definitivamente no debes decir en la cama

Mayo 2, 2017 - 10:05 pm

Es normal, a todos los hombres les pasa”. Al hombre no le importa si le pasa a todos sus amigos, las comparaciones siempre serán odiosas, no uses esta frase para hacerlo sentir tranquilo porque lo estás haciendo sentir peor.

“Mi ex era…” Así vayas a decirle algo bueno de modo que la reputación de tu ex quede por el piso, omite estos comentarios porque tu pareja sentirá que estás pensando en tu ex, aunque tu comentario lo desfavorezca y beneficie tu relación actual, no es bueno traer a colación a hombres de tu pasado !jamás!

“Dónde está, no lo siento”. Nada más desestimulante para un hombre que pensar que tu no estás sintiendo nada cuando él está haciendo su máximo esfuerzo. Si no logras sentir nada ayúdate, el hombre no debe hacerlo todo.

“Abrázame, acaríciame…” Los hombres ante todo no quieren sentirse tiernos o sentir que son peluches, no abuses de las caricias, no seas demasiado consentida y sobre todo, no exijas caricias antes, durante y después del sexo. Trata a tu hombre como eso, no como un oso de felpa.

“Estoy gorda, tengo celulitis, no te voy a gustar, no me veas, voltea los ojos, apaga la luz…” Nada más desmotivante para un hombre que una mujer insegura. La belleza en la intimidad no sólo la dan unas curvas definidas y un abdomen plano, la belleza también está en la actitud, en tu estado de ánimo, en la sensualidad que puedes emanar con tus poses, tus palabras, tus caricias.

Cromos