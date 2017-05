Chyno habla sobre la separación del dúo con Nacho: “Como dice la canción, se apagó la llama”

Mayo 8, 2017 - 1:43 pm

El cantante venezolano Jesús Miranda, conocido artísticamente como Chyno, confesó durante una entrevista en el programa “En Íntimo”, trasmitido por Globovisión, que su excompañero de dúo Miguel Ignacio Mendoza, “Nacho”, y él nunca fueron los mejores amigos.

Aunque en un principio se comentó que la separación de los venezolanos se debía la “mano negra” de su manager Pablo Villalobos, Chyno desmintió estos rumores y objetó que la falta de química e ideales diferentes fue la principal razón para que “Chino y Nacho” llegara a su fin.

“Yo no entiendo que haya una manzana de la discordia, siento pues que como dice la canción se apagó la llama (…) Como en todas las parejas hay momentos maravillosos, de tensión y hay momentos en los que simplemente no hay feeling, no hay energía. Creo que cuando pasa eso uno tiene que darse un tiempo para poder aligerar y darle emoción a tu vida de otra manera”, aseguró el intérprete de “El Malquerido”.

En cuanto a los proyectos que desarrolló su excompañero sin su colaboración aun cuando eran un dúo, Chyno comentó que le sorprendió pues mientras él estaba enfocado únicamente en el trabajo del dúo, Nacho ya tenía planes para emprender una carrera como solista.

“Nacho y yo nunca fuimos los mejores amigos del mundo, éramos personas bastantes distintas pero que teníamos un interés musical intenso, importante, teníamos un amor a la marca Chino y Nacho que con tanto cariño creamos”, así respondió Jesús Miranda cuando Rocío Higuera, conductora del programa, le preguntó si tenía trato con Nacho.

Además, Chyno comentó que tomó la decisión de seguir con Pablo Villalobos como representante artístico, debido a que fue el manager de la agrupación por casi los 10 años que permanecieron juntos, motivo por el cual existe una gran confianza y hasta lazos familiares.

