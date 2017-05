César Miguel Rondón responde a Maduro y asegura que jamás ha llamado a la violencia

Mayo 16, 2017 - 10:40 pm

El periodista César Miguel Rondón, respondió a las acusaciones que realizó el presidente Nicolás Maduro en su contra. ”El tuit al que alude Nicolás Maduro tiene tres preguntas que no llaman a la violencia. Pregunto cómo se sienten las víctimas del escrache, que condeno”, dijo.

”Tengo una trayectoria pública de 4 décadas. Jamás he pronunciado una palabra alentando odio o violencia entre venezolanos”, manifestó.

Asimismo, agregó: ”Mi editorial de ayer –Nobleza y Puputov- y otros tuits dejan clara mi posición sobre el escrache, al que no he dejado de condenar”.

”No estoy de acuerdo con el escrache porque no creo en la justicia por propia mano. Como demócrata he respetado las posiciones de los demás, aunque no las comparta. Con la palabra, jamás con la violencia (…) Pido disculpas si los tuits provocaron una interpretación errónea, no aliento esas acciones. Soy un civil demócrata”, manifestó.

Es importante resaltar que la noche de este martes el presidente Nicolás Maduro, acusó al periodista venezolano, de fomentar la violencia a través de sus publicaciones en Twitter.

”Lo que Cesar Miguel Rondón ha publicado es para que estuviera preso. Promover el odio está penado por las leyes de Venezuela”, dijo Maduro en Consejo de Ministros.

