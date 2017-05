Carlos González fue la bujía de Colorado para vencer a Filadelfia

Mayo 24, 2017 - 10:46 pm

Los Rockies de Colorado solo necesitaron de un episodio para llevarse una importante victoria ante los Filis de Filadelfia (7-2), que los mantiene en la cabeza de la División Oeste de la Liga Nacional, con el segundo mejor récord del béisbol (31-17), por detrás de los Astros de Houston (31-15).

Los montañosos le tendieron una emboscada al abridor de los Filis de Filadelfia, Jeremy Hellickson (5-2) en el tercer episodio, cuando lograron pisar el plato hasta en siete oportunidades.

Trevor Story inició el episodio con doble, seguido de un boleto para Tony Wolters. Tyler Chatwood, lanzador de los Rockies, entregó el primer out del inning con un toque de sacrificio, moviendo a los corredores a segunda y tercera. Acto seguido, Charlie Blackmon conectó un imparable e impulsó las dos primeras carreras del episodio.

Imparables seguidos de DJ LeMahieu y Nolan Arenado trajeron la tercera rayita y luego Carlos González, con la cuenta en dos bolas y un strike, sacudió un enorme cuadrangular que remolcó tres más y colocó las acciones 6-0.

Ian Desmond continuó la fiesta con un triple y fue llevado al plato por Gerardo Parra, con un elevado de sacrificio, para redondear el episodio en siete anotaciones.

CarGo, quien tuvo un flojo arranque de temporada, se fue de 5-3 y llegó a doce compromisos seguidos conectando por lo menos un inatrapable. En esa racha ha bateado 20 imparables en 51 turnos, con un promedio de .392 y nueve remolques.

Tyler Chatwood (4-6), se mantuvo durante siete episodios en la lomita, permitiendo tan solo un indiscutible y abanicando a ocho rivales para llevarse el triunfo.

Por Colorado, Carlos González de 5-3, con cuadrangular y tres remolques, mientras Gerardo Parra se fue de 3-1 con una impulsada.Por Filadelfia, César Hernández se fue de 4-1 con doble, Freddy Galvis de 1-0, con dos boletos negociados, Odúbel Herrera de 4-0 y Andrés Eloy Blanco también se fue de 4-0.

