Cardenal cubano ve “muy difícil” el diálogo en Venezuela

Mayo 10, 2017 - 8:10 am

El cardenal cubano Jaime Ortega consideró hoy que el diálogo político en Venezuela es “muy difícil” por el clima de violencia que vive el país, pero insistió en “llamar a la conciliación”.

El arzobispo emérito de La Habana, que participó hoy en un desayuno informativo en Madrid, organizado por Nueva Economía Forum, recordó que la Santa Sede ha tratado de participar en ese diálogo, aunque lamentó que en la actualidad esté “prácticamente detenido” y el país viva una “violencia extraordinaria”.

El Vaticano, junto con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), tratan de impulsar desde el pasado año el diálogo político entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana, aunque de momento no ha dado resultados y la crisis política venezolana continúa, en algunas ocasiones con picos de violencia.

Ortega, una figura reconocida en Cuba y en el resto de Latinoamérica por favorecer el diálogo en su país, afirmó que en unas circunstancias de violencia social como la que vive Venezuela, la Iglesia lo que hace es “llamar a la conciliación y el diálogo”.

Al ser preguntado por los acuerdos de paz firmados el pasado año entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, el cardenal afirmó que es un bien para toda América Latina y destacó la importancia del “perdón”, al que consideró “imprescindible” para la paz.

“El perdón no es solo interpersonal, sino que tiene una categoría social y política”, dijo el religioso.

No obstante, afirmó que no se debe confundir el perdón con el olvido. “La historia no se puede olvidar”, pero “hay que aceptar que el enemigo pueda entrar en una historia común”, dijo.

El cardenal Jaime Ortega, de visita en España, presentará hoy en la Casa de América su libro “Diálogo, encuentro, acuerdo”, de la editorial San Pablo, y además presentará en este país la Fundación Jaime Ortega, para apoyar a los emprendedores cubanos para nuevos procesos de reformas.

EFE