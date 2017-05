Capriles dio detalles de emboscada de la GNB y anunció marcha al Ministerio de Interior, Justicia y Paz

Mayo 29, 2017 - 7:12 pm

“Tengo dudas de quienes nos agredieron hoy son funcionarios de la GNB”

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, ofreció declaraciones sobre la agresión que sufrió junto a su equipo de trabajo. Aseguró que un pelotón de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los emboscó, golpeó y robó.

Relató que ya iban de retirada, cuando el pelotón de funcionarios los “cercaron en una esquina (…) Nos robaron a todos”, dijo Capriles, quien indicó que les quitaron relojes, radios, entre otros objetos.

“Cuando reaccioné y le dije que a los funcionarios de la GNB ¿qué les pasa? me dieron con el casco en la cara. Nos acorralaron y vaciaron los gases, ¿Qué querían, matarnos?”, manifestó. En tal sentido, dijo tener dudas de si “quienes nos agredieron hoy son funcionarios de la GNB”.

Redirigen marcha del 30M

Capriles afirmó que tienen información de supuestos planes para atacar las embajadas, destino de la marcha de este martes. “Sabemos el plan del gobierno de atacar las embajadas para desvirtuar la protesta”, afirmó.

En cambio, informó que se dirigirán hasta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, para exigir al ministro Nestor Reverol “que cese la represión”. El día miércoles la movilización será hasta la Cancillería.

El Gobernador mirandino dijo además que en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se han analizado varias opciones, como un paro. En específico, informó que planteará constituir “Comités de Rescate de Democracia”.

Manifestó que ante los hechos ocurridos durante los días de protesta, el país es llevado a “un escenario peligroso y la única forma de evitarlo es con elecciones libres y democráticas”.

Reiteró además su rechazo hacia la Constituyente, proceso que calificó como un “fraude”.“Cada venezolanos es un voto, no es que uno venezolanos deciden y otros no. (Niclás) Maduro no le consulta a los venezolanos si quiere una Constituyente, él prefiere ir directo a la elección”, criticó.

Alertó que “quienes estamos comprometidos al 100% con la democracia, nunca participamos en un proceso fraudulento”.

Noticia al Día