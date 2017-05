Capriles a lo venezolanos: No permitan que se desvirtúe la lucha pacífica

Mayo 25, 2017 - 3:57 pm

Los habitantes de los Altos Mirandinos, en Miranda, convocaron una movilización “por los caídos, contra la represión y la dictadura” para este jueves. La marcha partió desde Los Teques y el destino final fue San Antonio de los Altos.

Asistieron a la convocatoria dirigentes políticos que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como los diputado Miguel Pizarro y Juan Andrés Mejías; la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado; y el mandatario de la región, Henrique Capriles; entre otros.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, dijo que acompaña a los habitantes de los Altos Mirandinos porque “sabe lo que está pasando” en dicho lugar y señaló que los problemas no son de los municipios, sino que es un “tema nacional”.

“El cambio es en todos los rincones de nuestro país”, aseguró.

Capriles anunció que en San Antonio de los Altos se dirigirá a la población para explicarle que a las manifestaciones se les “infiltraron” personas que intentaban “sacar información” a los manifestantes y que, por ello “mandaron a los cuerpos de inteligencia” del Estado a buscar a los habitantes a sus casas sin “orden judicial”.

En tal sentido, advirtió a la comunidad a que no “permitan” que se “desvirtúe la lucha pacífica”, porque, según él, el Gobierno hace los “esfuerzos” para tratar de “deslegitimizar las razones” por el cual los venezolanos se encuentran en las calles del país.

El gobernador señaló que al “auto golpe continuado” se le suma el “fraude de constituyente”, que ha sido convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde no se espera que la nueva constitución sea “consultada al pueblo venezolano”.

También aseguró que los opositores no solamente están en las calles porque no les gusta el Gobierno, sino porque dieron un “golpe de Estado, no hay comida, medicina ni seguridad y encima, no quieren que la gente vote”.

A tal efecto, Capriles aseveró que “demasiado han tolerado los venezolanos de todos los delitos que ha cometido el Gobierno” y afirmó que las marchas continuarán hasta que el Estado “entienda” que “tiene que respetar la Constitución y que la última palabra la tiene el pueblo venezolano, porque así lo dice la Carta Magna”.

Reiteró que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “ya sabía” que la causa de la muerte de Juan Pernalete fue por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en referencia a las declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien admitió el hecho en rueda de prensa ayer miércoles.

Entretanto, la coordinadora del partido político Vente Venezuela, María Corina Machado, manifestó que la “fuerza de los Altos Mirandinos la llevamos por toda Venezuela”.

“Venezuela en rebelión cívica”, exclamó.

El Universal