Cannes le da la Palma de Oro a “The Square”

Mayo 28, 2017 - 8:16 pm

El director sueco Ruben Östlund se alzó con la Palma de Oro de la 70 edición del Festival de Cannes por The Square, una comedia oscura y nórdica sobre la corrección política.

El ecléctico jurado del que forman parte los actores de Hollywood Will Smith y Jessica Chastain, pero también prestigiosos directores de cine de autor como Paolo Sorrentino o Park Chan-wook o el propio presidente del gremio, el español Pedro Almodóvar, entre otros, consagró asimismo a Nicole Kidman con un premio especial de la 70 edición, por su actuación en The beguiled y The killed of a sacred deer.

Smith, que era el encargado de entregar el premio a la australiana, regaló los momentos más divertidos de la ceremonia cuando comenzó a imitar a Kidman, ya que la australiana no pudo acudir a la entrega de premios. La actriz envió un video en el que agradeció el galardón a Jane Campion, su amiga y la directora que la descubrió.

120 Battements par minute, del francés Robin Campillo y centrada en el activismo contra el sida en los años 90 en Francia, se llevó el Gran Premio, el segundo más importante del certamen.

La actuación de la alemana Diana Kruger, víctima de un atentado racista en Aus dem nichts, de Fatih Akin, fue recompensada con el premio a la Mejor Actriz, reseñó DPA.

“Estoy embargada de emoción”, dijo al recoger el premio, quien también dio las gracias a Akin por creer en ella. “No puedo aceptar este premio sin pensar en todas las personas que se han visto afectadas por atentados de terrorismo”.

El estadounidense Joaquin Phoenix, al escuchar su nombre como el del ganador como Mejor Actor, no podía creerlo y se quedó clavado en su silla. Subió al escenario con su smoking y casi pidió perdón por ir en zapatillas deportivas, pues no esperaba tener que subir al estrado, según dijo a la audiencia.

Sofia Coppola se alzó con el premio a la Mejor Dirección por The beguiled, un drama ambientado en la Guerra Civil estadounidense sobre una escuela de señoritas del sur de Estados Unidos. La cinta es una adaptación de la novela de Thomas Cullinan A Painted Devil, que en 1971 fue ya fue llevada a la gran pantalla, entonces protagonizada por Clint Eastwood.

Tampoco asistió a la ceremonia, pero envió un mensaje en el que dio gracias a su padre por enseñarle a escribir y dirigir, así como el amor por el cine y también agradeció a Jane Campion por ser un modelo a seguir.

La primera sorpresa de la noche, tal como lo anunció Almodóvar, fueron los dos premios al mejor guión, para el griego Yorgos Lanthimos por The killing of a sacred deer y la británica Lynne Ramsay por You were never really here.

El Premio del Jurado fue para la rusa Loveless, de Andrey Zvyaginstsev, quien quiso dar las gracias expresamente a Will Smith.

DPA