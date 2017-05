Canciller Rodríguez: La Constituyente es fundamental para derrotar la violencia

Mayo 20, 2017 - 4:33 pm

“El pueblo tiene la tarea esencial de unir fuerza para avanzar en el proceso constituyente, es el arma para derrotar la violencia y el fascismo que pretende imponer los sectores extremista de la oposición para hacerse del poder político en el país”, así lo expresó este sábado la ministra para relaciones exteriores, Delcy Rodríguez.

“Todos los venezolanos y las venezolanas nos vamos a unir en una sola bandera para decir: Constituyente sí, balas no; Constituyente sí, violencia no; Constituyente sí, odio no. Ese es el llamado que nos ha dado y encomendado el presidente Nicolás Maduro”, manifestó la canciller en Barinas, en una asamblea popular para la Constituyente.

“Que nadie se quede en la casa porque tenemos una tarea esencial, que es la defensa de Venezuela. No es un evento electoral cualquiera, es el mayor evento electoral que haya conocido Venezuela en los últimos años, es una elección para todos los venezolanos y venezolanas que nos oponemos a la violencia y que queremos la paz para nuestros hijos y que queremos también defender la soberanía de Venezuela frente a los agentes intervencionista”, dijo Rodríguez, quien estuvo en compañía de Adán Chávez.

La canciller recordó que la defensa de la soberanía y el derecho de la patria a su autodeterminación es fundamental, ya que la derecha interna, subordinada a los intereses imperiales, emplea un plan para imponer un sistema neoliberal y entreguista, similar a la que imperó durante los gobiernos anteriores a la revolución y que “había condenado a pueblo a la miseria y exclusión”.

Noticia al Día/AVN