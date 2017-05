Camila Cabello estrenó el videoclip de su primera canción como solista ‘Crying in the Club’

Mayo 19, 2017 - 4:57 pm

Camila Cabello sorprendió a los fans cuando renunció a Fifth Harmony en diciembre de 2016 y anunció que iniciaría su carrera en solitario. Hizo colaboraciones con Cashmere Cat (Love Incredible) y junto a Pitbull y J Balvin (Hey Ma), pero a la media noche de este viernes 19 de mayo finalmente estrenó su sencillo debut, Crying in the Club.

La canción —de su disco The Hurting, the Healing, the Loving—fue escrita por Benny Blanco, Cabello y Sia. Blanco produjo la canción junto a Matt Beckley, Cashmere Cat y Happy Perez.

“Estoy muy emocionada por compartir el primer tema de mi disco The Hurting, the Healing, The Loving. Este video resume el mensaje de mi trayecto durante el último par de años, de la oscuridad a la luz, de estar perdida a reencontrarme”, le dijo la cantante de 20 años a Complex unos días atrás. “El director, Emil Nava, y yo le pusimos nuestro corazón a esto, ¡esperamos que les guste!”.

En un mensaje compartido con los fans exclusivamente en Vevo, Cabello escribió, “Este video es realmente especial para mí. Tiene las dos primeras canciones I Have Questions y Crying in the Club de mi próximo disco The Hurting, The Healing, The Loving. Trabajar con el director Emil Nava fue una experiencia increíble. Entendió por completo mi visión inicial y cómo me sentía al respecto. ¡Espero que les encante tanto como a mí!”.

A principios de la semana, Cabello le dijo a sus 10,5 millones de seguidores en Instagram qué más podían esperar de su nueva carrera. “La historia detrás del disco comienza con la segunda canción que escucharán, llamada I Have Questions, que comencé a escribir en el baño de un hotel, cuando estaba de gira hace poco más de un año”, escribió.

“Estaba completamente rota en ese momento. Tenía ese tipo de dolor del que es incómodo hablar, esos capítulos que nunca quieres leer en voz alta”, escribió. “No pude escribir ninguna otra canción por 6 meses porque escribir significaba sentir todo, y no estaba lista para hacer eso. Así que cuando me gradué de los baños de hotel y pasé a los estudios para hacer mi primer disco, comencé haciendo música sobre todo MENOS de lo que sufría. Era como un secreto que me quemaba la lengua pero no me dejaba decirlo”

Cabello interpretará Crying in the Club por primera vez en los Billboard Music Awards 2017.

E!