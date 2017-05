Cabello:”Escuálidos, esa dirigencia opositora los odia y no teme convocar para asesinar a sus hijos”

Mayo 23, 2017 - 12:40 pm

El Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, (Psuv), Diosdado Cabello se incorporó este martes a la marcha que en Caracas, realizan seguidores del oficialismo en apoyo a la Constituyente.

Aseguró que, “los hijos de Chávez seguimos llamando a la patria hermosa, la derecha en su odio, en su amargura, hoy vamos en una gran marcha hasta el palacio de Miraflores, a encontrarnos con el presidente Nicolás Maduro, con la propuesta Constituyente, con el futuro de la patria”.

Criticó que “la derecha sin ningún tipo de éxito, más allá de la víctimas lamentables, en construir falsos positivos, construir mentiras en verdades hoy vamos a combatir la mentira con la verdad, vamos a combatir la maldad de ellos, con nuestra solidaridad”.

“Nos corresponde dar la lucha para que nuestros hijos y nietos tengan la paz que se merecen, ellos la derecha no deben no pueden gobernar el país, sería entregar la patria al fascismo, convocan a su gente y las mandan a matar ellos mismos, colocan francotiradores, queman a su gente, persiguen a quien no sea parecido a ellos”, dijo.

A su juicio ellos podrían responder de la misma manera “pero nosotros estamos hechos de paz, y esa maldad tiene que estrellarse contra la dignidad de un pueblo y debe ser vencida por todos juntos”.

“Señor escuálido esta bien que no nos quiere a nosotros, pero esa dirigencia opositora los odia, porque no teme convocar para asesinar a sus hijos, y ahora dicen que no controlan a los infiltrados.El fascismo y la derecha no volverán más nunca a gobernar este país, sería nefasto para la patria y la región”, dijo Cabello.

Cabello exigió a la Fiscalía que se haga justicia, “ayer secuestraron a un trabajador de Ferrominera”.

Noticia al Día