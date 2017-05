Borges denunciará en la OEA nulidad de la retirada del país

Mayo 3, 2017 - 8:01 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, el opositor Julio Borges, entregará mañana al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el acuerdo aprobado en el Parlamento que denuncia la “nulidad” de la petición de retirada del organismo hecha por el Gobierno el pasado viernes.

Borges se reunirá con Almagro en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington a las 08.00 hora local (12.00 GMT), según confirmaron a Efe fuentes del equipo del parlamentario.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, declaró ayer “absolutamente inconstitucional y nula” la denuncia de la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948, que hizo el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado viernes para pedir su salida del organismo, algo que no será efectivo hasta dentro de dos años.

El Parlamento también aprobó dirigirse a Almagro para “advertirle sobre la inconstitucionalidad y la nulidad de la denuncia de la Carta” del organismo, con el argumento de que esa decisión del Gobierno no contó con el respaldo de la Asamblea Nacional.

Según la oposición, eso “viola arbitrariamente” las normas relativas a los principios internacionales establecidos en la Constitución venezolana.

Borges se comprometió ayer, tras el debate parlamentario, a hacer lo “imposible” para que Venezuela no se aparte del organismo.

“Y podemos garantizarle al pueblo venezolano que con este acuerdo que hoy aprobamos nosotros vamos a paralizar” esa decisión “unilateral”, indicó.

El Gobierno de Maduro dio el pasado viernes el paso sin precedentes de pedir la salida de la OEA tras aprobarse el 26 de abril la convocatoria de una reunión de cancilleres sobre la crisis política de Venezuela pese a la oposición frontal de Caracas a esa sesión.

La salida no será efectiva hasta 2019, como marca la Carta de la OEA, por lo que hasta entonces Venezuela será miembro con plenos derechos y obligaciones y, por ende, el resto de países podrá seguir haciendo reuniones y pronunciándose sobre su crisis.

No obstante, el Gobierno venezolano ya ha dejado claro que no participará en ninguna actividad de la OEA a partir de ahora y que no tendrá en cuenta nada de lo que se apruebe en el organismo.

El paso de Venezuela no tiene precedentes en la OEA, ya que ni siquiera Cuba, país al que se suspendió en 1962 y se le levantó esa sanción en 2009, denunció nunca la Carta de la OEA, por lo que es miembro aunque no participe y asegure no tener intención de volver a hacerlo.

EFE