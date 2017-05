“Bolivita” Uzcátegui fue agredido a puño limpio por el entrenador de su rival (Video)

Mayo 21, 2017 - 3:07 pm

Hubo dos grandes trompadas en la pelea por el campeonato interino de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y ninguna de ellas tuvo validez. La primera fue del venezolano José Uzcátegui al estadounidense Andre Dirrell poco después de que sonara la campana del final del octavo round. La segunda fue propinada por el tío de Dirrell, aun sobre el ring, en la mandíbula del venezolano, en un final escandaloso de la velada celebrada en el casino MGM National Harbor de Maryland, de Estados Unidos.

Tras el final del octavo asalto, Uzcátegui (26-2,22 KOs) alcanzó a Dirrell (26-2, 16 KOs) con un gancho de izquierda a la mandíbula que lo dejó fulminado.

Mientras los médicos atendían a Dirrell en la lona, su entrenador y tío, Leon Lawson, se acercó a la esquina en donde estaba esperando el púgil venezolano y lo agredió con una serie de golpes. Uzcátegui no le respondió y solo trató de evitar más impactos.

Fue después de que el propio Dirrell, tras ser decretado ganador del combate por la descalificación de su rival, se había acercado a Uzcátegui para decirle que lo perdonaba, ya que entendía que el golpe había sido sin mala intención.

Tras haber golpeado al venezolano, Lawson de inmediato se dio a la fuga y era buscado por la policía del Condado de Prince George.

El referí Bill Clancy le dio la victoria a Dirrell por descalificación. Al momento que fue parado el combate, “Bolivita” Uzcátegui estaba ganado en dos de las tres tarjetas de los jurados (77-75 y 77-74); la tercera tarjeta tenía la pelea empatada a 76.

“Tiré una combinación de tres golpes y no escuché la campana. No fue me intención pegarle. El tercer golpe no era tan fuerte, me sorprendió que no se pudo levantar”, dijo Uzcátegui tras el incidente.

Ya recuperado, Dirrell indicó que no siente que su rival le pegó tardíamente a propósito y ofreció disculpas por las acciones de su tío.

“Lamento lo que hizo mi entrenador. Él es mi familia… estaba preocupado”, expresó el nuevo monarca. “Él me quiere y se preocupa por mí, por favor perdónenlo”.

Procesarán legalmente

El promotor mexicano Fernando Beltrán, director de Zanfer Promociones, aseguró que hará lo necesario para proceder legalmente contra Leon Lawson, agresor del peleador venezolano José “Bolivita” Uzcategui, la noche del sábado en Maryland.

Beltrán dijo a ESPN que procederá de dos maneras para buscar justicia a favor de Uzcategui. De arranque, ante la Federación Internacional de Boxeo para pedir una revancha inmediata ante Dirrell, al considerar que el réferi no tomó la mejor decisión.

Luego, procederá legalmente para buscar un castigo para el agresor de Uzcategui. “Vamos a proceder legalmente contra todos aquellos que tengan alguna responsabilidad”, aseguró el promotor.

Tras la pelea y según imágenes compartidas por el agente internacional Sean Gibbons, Uzcategui fue sacado de la arena en camilla y llevado a un hospital para descartar una posible fractura en la mandíbula por los golpes sufridos tras la pelea.

En las imágenes de Gibbons se aprecia que Anthony Dirrell, hermano de Andre y también boxeador, también golpea a un miembro de la seguridad en la arena, lo que también podría acarrearle problemas legales por ser peleador profesional.

La pelea fue el semifondo de la velada estelar en la que Gary Russell defendió el título Pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al vencer por nocaut en el séptimo round al colombiano Oscar Escandón.

