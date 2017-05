Andrés García y Priscilla Presley de cumpleaños hoy

Mayo 24, 2017 - 6:15 am

Andrés García (Santo Domingo, República Dominicana, 24 de mayo de 1941) es un actor mexicano.

Nació en la República Dominicana, hijo de exiliados españoles de la Guerra Civil Española que recibieron refugio como parte de una política de Rafael Leónidas Trujillo de estimular la inmigración europea. Su padre fue un famoso aviador de combate republicano, llamado Andrés García Calle (aunque lo conocían por “Lacalle”). Tras el descontento de la familia García con el régimen autoritario imperante en República Dominicana, volvieron a emigrar, esta vez a México, donde finalmente se asentaron.

Carrera profesional

Inició su carrera en el cine a los 25 años en la película de acción Chanoc, en el papel del personaje del mismo nombre. Después de filmar decenas de películas empezó en 1970 su carrera en televisión que ha durado más de cuatro décadas

Vida personal

Se ha casado al menos 3 veces y tiene 16 hijos, entre ellos los actores Leonardo García y Andrés García Jr y la actriz y presentadora de TV Andrea García.

En el año 2002 enfrentó a la cantante mexicana Lupita D’Alessio por acusar a su hijo Andrés García Jr., de haber tenido relaciones homosexuales con el exesposo de D’Alessio, el modelo alemán Christian Rossen).

Priscilla Ann Beaulieu Wagner (24 de mayo de 1945; Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos), mejor conocida como Priscilla Presley, es una actriz de cine y televisión y empresaria estadounidense. Saltó a la fama al contraer matrimonio con el músico Elvis Presley en 1967. Juntos tuvieron una única hija: Lisa Marie Presley. La pareja se separó en 1972 y se divorció en 1973.

Sus comienzos profesionales en la actuación remontan al año 1983 cuando hizo una aparición especial en la serie televisiva The Fall Guy. A partir de ese año, y hasta 1988, representó un papel secundario en el serial televisivo Dallas. Posteriormente debutó en cine con la cinta The Naked Gun: From the Files of Police Squad! y apareció en otras producciones como Las aventuras de Ford Fairlane y Austin Powers: Misterioso agente internacional. En los últimos años ha recibido especial atención en los medios por su participación en el programa de telerrealidad Dancing with the Stars.

