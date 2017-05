Black Eyed Peas montará el show musical en la final de la Champions en Cardiff

Mayo 22, 2017 - 1:16 pm

El grupo estadounidense ‘The Black Eyed Peas’ será el encargado de abrir la ceremonia de la final de la Liga de Campeones que disputarán el Real Madrid y el Juventus en el Estadio Nacional de Gales en Cardiff el próximo 3 de junio. Según informó este lunes la UEFA en un comunicado, el grupo originario de Los Ángeles y conformado por Will.I.Am, Fergie, apl.de.ap y Taboo, será el encargado de animar los momentos previos a la final.

Will.I.Am se ha mostrado emocionado por la oportunidad de cantar en un escenario tan importante. “Estamos planeando aprovechar al máximo la emoción de los aficionados que estarán en el estadio y la de todos los que estarán sintonizando la final de la UEFA Champions League. Como aficionados al fútbol que también somos, sabemos de la importancia de este juego para todos los que lo ven en el estadio o desde casa con sus amigos. Por ello estamos planeando un show inolvidable”, indicó.

Por su parte, Guy-Laurent Epstein, director de márketing de los eventos de la UEFA, destacó la final de la Liga de Campeones “es el evento deportivo anual más grande del mundo”, por lo que conlleva pasión y emoción a la gente de todo el planeta, “eso también lo logran los Black Eyed Peas, quienes comparten el mismo atractivo global”, puntualizó

Alicia Keys fue la pieza musical en la final la temporada pasada, la artista dio un espectáculo inolvidable de la mano de los mismos productores encargados de este show.

No es la primera vez que la banda urbana armoniza un evento deportivo puesto que fueron quienes realizaron el espectáculo del Súper bowl en el año 2011.

It’s official! @bep will perform at the #UCLfinal Opening Ceremony presented by @pepsi #PepsiMoment pic.twitter.com/CbknLdk4NT

— Champions League (@ChampionsLeague) 22 de mayo de 2017