Belinda habla de su experiencia en la película de Baywatch

Mayo 16, 2017 - 9:30 am

Durante su visita a Despierta América, Belinda contó que fue toda una experiencia ser parte de la cinta ‘Baywatch’, en la cual comparte créditos con actores como Zac Efron y Dwayne Johnson. Una película con la cual da sus primeros pasos en Hollywood y en la que fue la única actriz latina en el elenco.

“Me fue muy bien y siempre estaba muy consiente de decir que venía representando a los latinos, sobre todo con la situación que están pasando en Estados Unidos. Creo que hoy más que nunca tenemos que demostrar que tenemos fuerza, que estamos unidos y que tenemos que luchar por nuestros derechos”,dijo la cantante mexicana.

“De hecho, les puse a todos música en español y todos bailaban, cantaban, les encanta el español”. Belinda recordó cómo se sentía en su primer día de grabación y compartió una anécdota sobre una foto que se tomó con Dwayne Johnson ‘The Rock’.

“Claro que me acuerdo de ese momento, estaba nerviosa porque era el primer día, pero todos se portaron muy bien conmigo”, dijo. “Los dos somos muy especiales con las fotos y me decía ‘¿te gusta la foto?’ y yo le decía, ‘no, no, no, vamos a repetirla’, y yo le decía ‘esta me gusta’ y él me decía, ‘no, no, no, a ver otra vez’. Entonces nos tomamos como 10 fotos hasta que quedó esta”.

Aunque Belinda no tuvo la oportunidad de ver en televisión la serie ‘Baywatch’; ella aseguró que está consiente de la importancia que tuvo en Estados Unidos y dio detalles de cómo vivió las grabaciones, donde explicó los motivos por los que prefirió no usar extras.

“Estuvo muy divertido porque tú sabes que nosotros nos rifamos y hacemos las cosas y no tenemos miedo, y si nos tenemos que aventar, pues nos aventamos con tal de que salga bien, con tal de que salga perfecto”.

Agregando que para ella, lo más importante es conservar su esencia y mostrarse natural ante las cámaras ya que “los latinos que se creen otra cosa que no son, es donde yo creo que no está padre. Tienes que siempre conservar tu acento, conservar tu esencia y eso es lo padre de Salma Hayek, de Penélope Cruz, de Sofía Vergara, que son ellos, no pretenden tener un acento que no es el natural”.

