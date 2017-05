Barreto pide respaldar la Constituyente: “Hay que acogerla con todas las críticas que podamos hacerle”

Mayo 3, 2017 - 4:37 pm

El fundador del partido Redes, Juan Barreto aclaró que el presidente Nicolás Maduro sí está facultado para llamar a la Constituyente de tipo delegada, que es la que no la convoca el pueblo; sin embargo señaló que la convocatoria a elecciones directas y secretas para elegir a los constituyentistas complicaría el panorama para los afectos al oficialismo.

En ese sentido invitó a todos los seguidores del Gobierno a aceptar “esta puesta en juego” del Ejecutivo Nacional. “Hay que acogerla y con todas las críticas que podamos hacerle, con todas las correcciones, hay que ir a ese proceso de Constituyente”, agregó.

Asimismo indicó que a pesar de que el mandatario nacional no ha nombrado más al Polo Patriótico, igual irán a presentar propuestas y observaciones para blindar y mejorar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Durante un contacto al programa Sin Duda por Unión Radio, Barreto afirmó que la oposición no puede crear un escenario donde los distintos factores y tendencias discutan las situaciones del país. “Ellos no tienen programa ni propuesta y con eso no van para el baile”, manifestó.

Unión Radio