Barcelona comienza y termina con Messi, el mejor jugador de la historia

Mayo 28, 2017 - 9:03 am

El Barcelona ganó el sábado su 29ª Copa del Rey, que le ayudó a salvar su irregular temporada con otra espléndida actuación de Leo Messi, erigido en referencia a la espera de la nueva fase en la que entrará el lunes el equipo azulgrana.

“Es extraordinario, es un extraterrestre”, dijo el sábado el técnico azulgrana, Luis Enrique, tras ganar 3-1 al Alavés en la final de la Copa del Rey, al hablar del argentino.

“Sólo lo que puede hacer en un terreno de juego, cómo supera a jugadores, la superioridad que nos genera en cada momento del juego, cómo se echa el equipo encima…”, añadió, en alusión a la multiplicación del jugador en el campo, donde participó en los tres goles de su equipo, marcando uno de ellos.

“Ante un Messi desatado no hay nadie que resista. El resto del Barça no fue tanto, o fue poco. Bien Iniesta y algún otro, pero no hubo sensación de gran equipo. El grande fue Messi”, escribió en su columna este domingo el director del diario deportivo madrileño AS, Alfredo Relaño.

El delantero argentino se erigió este año en el faro de un equipo azulgrana irregular, que completó su peor año desde la llegada de Luis Enrique al banquillo ganando sólo la Copa del Rey para salvar la temporada.

Messi-dependencia

“Ha sido irregular. Ha sido una temporada de contrastes. Los objetivos no se han conseguido, y nos hemos quedado sólo con un título”, reconocía el sábado el propio presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu.

Todavía pendiente de su renovación, que según el vicepresidente azulgrana Jordi Mestre “está en la recta final”, Messi fue el salvador del equipo en varios partidos claves como el clásico liguero del pasado 23 de abril cuando marcó en el descuento el gol de la victoria en el campo del Real Madrid (3-2).

“Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo”, reconocía el propio Luis Enrique, que se despedía el sábado del equipo con su tercera Copa del Rey en tres años como entrenador ‘blaugrana’.

“Adiós ‘Lucho’, sigue la era Messi”, tituló este domingo su columna el director del diario Sport, Ernest Folch, para el que “si alguien tenía alguna duda, la final de Copa sirvió para probar una vez más que el Barça empieza y termina en Messi”.

Aunque el astro argentino está a punto de cumplir 30 años, todavía “hay Messi para rato”, consideró el sábado Luis Enrique, que abandona la nave azulgrana tras hacerse con nueve títulos de trece posibles, entre ellos, una ‘Champions’ y dos Ligas españolas.

Nuevo proyecto

Sin duda, Messi seguirá siendo un eje central del nuevo proyecto azulgrana, que comenzará este lunes con el previsto anuncio del nuevo entrenador ‘culé’.

“El club debe ponerse las pilas cara al nuevo proyecto que debe empezar este lunes con la oficialización de Ernesto Valverde”, afirmó el periodista Francesc Aguilar en su columna en el rotativo Mundo Deportivo, en referencia al extécnico del Athletic de Bilbao, que la prensa española sitúa en el Barcelona como sustituto de ‘Lucho’.

“El Barça tiene al mejor jugador de la historia en sus filas y Lionel Messi merece estar rodeado de grandes jugadores que le permitan poder aspirar a todos los títulos”, añadió Aguilar, animando al Barça a “invertir y acertar con los refuerzos”.

“Vamos a preparar la próxima temporada con nuevos jugadores, bajas y un nuevo entrenador”, aseguraba el sábado el presidente Bartomeu, recordando, no obstante, que “la base (del equipo) es sólida”.

AFP