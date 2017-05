AVN: Los nueve puntos que se tratarán en la Constituyente Comunal convocada por el Presidente

Mayo 2, 2017 - 10:45 am

Este martes la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) explica los nueve temas en los cuales se centrará el proceso constituyente, entre los que destaca, en primer lugar, la necesidad de paz nacional.



Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde realizó un consejo de ministros, el jefe de Estado mencionó que en segundo lugar figura el perfeccionamiento del sistema económico nacional.

En tercer lugar, nombró la importancia de constitucionalizar las misiones sociales, creadas por la Revolución Bolivariana desde 1999. “Constitucionalizar las misiones y grandes misiones. Yo hablo de esto y me inspiro, me lleno de fuerzas porque este es el camino que el comandante Chávez quiso realizar cuando convocó a la reforma del 2007 y que lamentablemente (…) no lo logramos”, recordó.

A través de Venezolana de Televisión, el mandatario nacional resaltó que en cuarto lugar está la ampliación del sistema de justicia y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. “La guerra contra la impunidad, duras penas contra delitos como la violación, el secuestro, el homicidio y otros más”, enfatizó.

En quinto lugar, mencionó las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. Mientras que en sexto lugar, destacó la defensa de la soberanía nacional, la integridad de la nación y el rechazo al intervencionismo.

A estos temas vitales se suma, en séptimo lugar, el tema del carácter pluricultural de la Patria, y en octavo lugar, la garantía de futuro.

“Yo propongo el tema de los derechos sociales, culturales, educativos, laborales, tecnológicos de la de juventud y agreguemos en la Constitución un capítulo dedicado a las garantías, derechos y deberes de la juventud venezolana”, puntualizó. En ese sentido, Maduro convocó a los jóvenes a tener su propia constituyente, sin ningún tipo de intermediarios.

Por último, el jefe de Estado mencionó la necesidad de incorporar al proceso constituyente el quinto objetivo del Plan de la Patria, que contempla la preservación de la vida en el planeta.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente permitirá perfeccionar la Constitución de 1999, promulgada luego de un gran proceso constituyente en el país.

Elección de los candidatos

El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro, convocó este lunes a las fuerzas revolucionarias del Gran Polo Patriótico a movilizarse para elegir a los candidatos que participarán en la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el Ejecutivo Nacional para preservar la paz y la estabilidad de la República.

“Convoco a todo el liderazgo social y político del país, en especial al liderazgo de base de la Revolución Bolivariana, para que de manera unitaria, definamos métodos para seleccionar a los mejores que salgan de las bases para reconstituir y perfeccionar la patria y la Constitución”, expresó el presidente Maduro desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

“Convoco a la patria para esta gran batalla. Una gran batalla por la paz, pueblo a la calle, pueblo al debate, pueblo a la constituyente popular”, agregó Maduro.

Noticia al Día/ AVN