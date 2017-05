Astrid Carolina Herrera fue operada de emergencia por un tumor en la cabeza

3 dias sin estar en contacto con uds. Hoy más tranquila y después de pasada la emergencia, sopesaba si compartía esta información. Obviamente decidí hablar al respecto. 1ro porq enfrento las cosas dando la cara. 2do para evitar rumores. 3ro como un llamado de atención con nosotros mismos y ser responsables con las señales q nos da el cuerpo. El caso es q venía sufriendo de pesadez en la cabeza y creia q era cansancio por trabajo fuera y dentro de casa, tener a mis padres enfermos (ambos) y hacer de todo para conseguirle medicamentos, el stress q tenemos todos los días los venezolanos para conseguir los artículos de primera necesidad, el dolor de ver cada día como asesinan el futuro del país, para mi era lógico tener dolor de cabeza. Se ha vuelto muy complejo vivir en nuestra amada Venezuela. Miércoles en la noche sufro un fuerte mareo, pierdo fuerza en mis extremidades y pensé que era la tension. Dejo a mi princesa @mirandacarolinaherrera con mi hermana y llegó a la clínica… y NO! no era la tensión. Me examinan y todo parece normal, pero para estar seguros hacen una tomografía, OH SORPRESA! 1 hora después llega otro medico y dice: hay q hacer más examenes vimos algo ahí… y yo: algo?, algo como que?… Dr: un tumor… y yo: . Jueves día exámenes. Efectivamente un tumor del tamaño de un durazno q de no operarse, a futuro comprimiria el nervio óptico dejándome ciega de manera irreversible . A partir de ese momento mi único pensamiento fue mí hija y su futuro. Viernes, no hay tiempo para deshojar la margarita, así q ayer en la tarde me operan un tumor en la hipófisis q afortunadamente es benigno. Todo salió bien, pero debo guardar 15 días de reposo absoluto por lo q no podré atender mis compromisos en este lapso de tiempo. Doy gracias infinitas a Dios por tomar el control de este episodio, a mi familia por el apoyo q siempre me dan, a los doctores y enfermeras [email protected] q son los mejores del mundo y a ustedes por leerme y estar allí. La vida nos puede cambiar en un solo instante, a veces nos agobiamos de más. Vivamos un día a la vez aferrandonos siempre a DÍOS que el nunca nos va a fallar

A post shared by Astrid Carolina Herrera (@astridherrera84) on May 20, 2017 at 4:29pm PDT