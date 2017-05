Así vivió Maracaibo un amanecer de lluvia

Mayo 12, 2017 - 6:00 pm

Unos se despertaron y se dieron cuenta mirando por sus ventanas. A otros los levantó el golpe de las chispas en sus techos de zinc. Las gotas traspasaron el techado de otras casas e interrumpieron el sueño de sus habitantes; mientras, sintiéndose acobijados por el fresco del tiempo, algunos durmieron plácidamente hasta que despertaron viendo sus camas convertidas en barcos en alta mar. Así se vivió el torrencial amanecer de lluvia que despabiló a Maracaibo en la mañana de hoy.

“Siempre me paro a las 5:00 de la mañana, pero el ambiente estaba tan sabroso que dormí y dormí. Desperté cuando sentí que la cama se movía. Se me enchumbó el rancho. El agua me inundó y no me di cuenta”, relató Frank Angulo, de 62 años y habitante del sector Altos de Milagro Norte, ubicado en la parroquia Coquivacoa de Maracaibo.

No sabe cómo se llama la cañada que pasa por su casa, pero está seguro de que la inconsciencia de la gente es lo que lo que hace que se desborde:

– Tirán la basura ahí, sabiendo que cuando llueve eso se tapa y nos perjudica a nosotros mismos, porque esto se vuelve un mar, se queja Frank Angulo

– ¿Y qué vamos a hacer si ninguna autoridad pasa a recoger la basura? Ahí la ponemos y ahí se queda ¿Nos la tendremos que comer?, lo interrumpe un vecino.

La consternación reinaba en algunos, para otros amanecer “con el agua hasta el pecho” ya forma parte de la normalidad de la vida que se repite año tras año.

Comenzó una brisa a las 5:00 de la mañana y seguidamente vinieron gotas suaves que se fueron haciendo más fuertes hasta convertirse en un torrencial aguacero que cayó sobre la capital zuliana a partir de las 6:30 de la mañana con tanta fuerza que tumbó árboles, se “tragó carros” en plenas avenidas, colapsó drenajes, explotó transformadores y paralizó las actividades laborales de muchos marabinos.

Mientras unos empujaban sus carros para salvarlos de la lluvia, otros sintieron un alivio ante los fuertes calores que han azotado a la ciudad. Se desbordaron las cañadas El Varillal, La Vega, Los Pescadores y Morillo, está última volviendo a afectar al Terminal de Pasajeros de la ciudad.

El aguacero fuerte y sin piedad fue intermitente, duró una o dos horas en diferentes sectores. Escampó primero en unos que en otros, pero en toda la ciudad permaneció lloviendo hasta las 3:00 de la tarde.

Los cuerpos de seguridad se desplegaron a ayudar a sacar vehículos, despejar cañadas y vialidades.

Mary Carmen Ruíz, en el sector Los Pescadores de Maracaibo luchaba con su escoba contra la corriente. Seguía lloviendo, su casa seguía inúndándose, pero ella no paraba de echar hacia fuera la misma agua que con más fuerza le volvía a entrar.

“Mi suegra perdió la nevera y una cava. Se le quemaron porque la inundación fue de medio metro en su casa”, expuso Yesibeth Ochoa, de 26 años.

En las barriadas, los niños y adolescentes eran los únicos felices, despojados de sus ropas aprovecharon las calles convertidas en río para montarse en escombros y nadar libremente, jugar a chispearse y disfrutar de un tiempo de esparcimiento poco común.

Los adultos preocupados temían porque el agua siguiera crecieron y muchos no pudieron evitar pensar en la vaguada que literalmente se tragó al estado Vargas, en 1999, y considerada la mayor tragedia natural ocurrido en Venezuela después del terremoto de 1812.

“A mí se me comenzó a meter el agua por el techo. Gracias a Dios nunca me he inundado, pero pensaba en mis vecinos de más adelante en el sector Reyes Magos, a pocas cuadras de mi casa. Cuando medio escampó salimos a ver como estaba y tal y como lo pensamos los encontramos inundados. Muchos enceres perdidos y a muchas casas solo se lograba llegar brincando cercas, pero no se podía hacer más nada”, expuso Aracelis Chacín de 59 años.

Ningún habitante se escapó de exclamar: “¡Qué palo de agua!”. Pero todos saben que cuando llueve en Maracaibo lo único que puede hacerse es esperar a que escampe.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Luis Alejandro Gotopo

Noticia al Día