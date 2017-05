Así reconstruye el CICPC el recorrido de la camioneta que asesinó a Paúl Moreno

Mayo 22, 2017 - 5:08 pm

Desde el mismo día que un iracundo conductor de una camioneta Toyota, doble cabina, modelo Hilux, color blanco, acabó con la vida del estudiante de medicina Paúl Moreno, funcionarios de la División de Homicidios del CICPC-Zulia, no han detenido sus pesquisas. Decenas de residencias y locales comerciales han sido visitados por los detectives, muchos de estos expertos en informática.

El primer video que obtuvieron de una cámara apostada en la enorme cerca de una quinta alojada entre la calle 43 y la avenida Fuerzas Armadas, fue la primera pista. A las 3:33 pm del jueves 18 observa la camioneta con sus vidrios laterales cromados y un forro negro en su cajón en una trayectoria que indicaba de donde presuntamente había salido y su mortal aceleración luego en la avenida Fuerzas Armadas.

No hubo información que los del CICPC no procesaran y NAD fue testigo de la llegada de los investigadores a cada punto donde había una cámara. Fueron muchos los que colaboraron pero otros tantos se negaron a abrirle las puertas a los no menos de 20 funcionarios.

Buscaban el recorrido de la Hilux y pese a las dificultades ubicaron parte de su trayectoria. Había un dilema si este vehículo venía desde el naranjal, de una de las casas de La Picola, de San Jacinto o de la avenida Guajiar. Una cámara alojada en una licorería del centro comercial La Cascada detalla cuando el conductor de la Toyota se detiene antes del semáforo y acelera una vez que enciende la luz verde. El reloj del video marcaba las 3:31 de esa funesta tarde y los detectives siguieron su rastro hacia la avenida Guajira. Aún no sabían si la lujosa camioneta había salido de una de esas casas de la Picola y continuaron buscando videos. Eran las cinco de la tarde del viernes cuando llegaron a la panadería la Picola. Allí volvieron ver la camioneta. Iba rauda y se desplazaba por la avenida Guajira. Venía desde la Plaza de Toros y cruzó en ese establecimiento hacia la Fuerzas Armadas a las 3:30.

Se presume que iba por la prolongación de la Circunvalación 2 y al encontrarse con obstáculos en el semáforo de la Plaza de Toros, tomó un atajo por detrás hasta salir a la empresa Pandock, en todo el semáforo. Ese mismo viernes la policía científica no pudo obtener el video de esa compañia.

Pero no perdieron tiempo y se trasladaron hacia el lugar donde ocurrió la muerte de Paul. Testigos aseguraron que luego que el chofer arrolló al estudiante y saltó la isla de la avenida Fuerzas Armadas, echo hacia atrás para enrumbar nuevamente el vehículo y huir. Fue así como cruzó en el vivero jardines La Estrella y siguió hacia el este. Una cámara del establecimiento Viacasa tomó la imagen pero de allí los investigadores no han localizado otra cámara que los ayude a seguirle la pista. Pudo haber seguido derecho por esa vía hasta llegar al colegio Altamira y luego tomar una decena de vías como hacia el 18 de Octubre, Canta Claro, Caminos del Doral, Monte Bello y otros sectores.

Por ello el equipo de funcionarios ha ido aumentando para pesquisar cada cámara y ya han buscado órdenes de cateo para indagar en algunos locales comerciales como el referido vivero y algunas residencias que se han negado a colaborar, alegando no haber grabado nada.

El ministro Néstor Reverol viajó ayer a Maracaibo y se reunió con las principales autoridades militares y policiales. Con la gente del CICPC fue claro y directo…”nadie se va de aquí hasta que aparezca la camioneta y el conductor homicida”, refirió uno de los funcionarios que encabeza las investigaciones.

No hay tregua en ese proceso de pesquisas. Nadie descansa hasta tener resultados. Esta mañana cinco equipos de grabación recolectados fueron enviados a Caracas para someterlo a experticias y tratar de descifrar la matrícula trasera de la camioneta…la única que llevaba.

