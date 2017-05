Arias promete para este mes nueva estatua de Chávez de dos metros en la Villa del Rosario

Mayo 6, 2017 - 5:24 pm

”Vamos a hacer justicia a los que rompen, a los que mandan a romper y a los que destruyen”, advirtió

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, desde el municipio Rosario de Perijá, aseguró que este mismo mes vamos a inaugurar una estatua de más de dos metros del presidente Hugo Chávez.”Vamos a darle a Rosario de Perijá la mejor imagen de nuestro gigante indestructible”, sentenció.

”Les traemos el mensaje de la paz y la paciencia, de la solidaridad. Estamos aquí los alcaldes revolucionarios, el vicepresidente del PSUV. Vamos a hacer justicia a los que rompen, a los que mandan a romper y a los que destruyen”, aseguró.

Criticó la quema de la notaría del municipio y lamentó que 295 anos de historia hayan quedado hecho cenizas. ”Será que alguno que quiso pisotear la escultura del presidente Chávez, será que alguno de ellos no ha visto que su mamá o papá recibe su pensión y que quienes quieren tomar el poder van a acabar con todas las misiones”, dijo.

Advirtió, ”nosotros como pueblo no hemos peleado, no hemos confrontado. Pero no deben retar a nuestro pueblo (…) Ayer le dije a Olegario Villalobos aparte a nuestra gente, porque nos provocan”.

”Pegado al odio no hay nada más malo que el masoquismo, pensando que nosotros mismo rompiéndonos hacemos dano al otro”, reflexionó.

Noticia al Día