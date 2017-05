Ariana Grande volverá a Mánchester para dar concierto benéfico por las víctimas del atentado (Foto)

Mayo 26, 2017 - 4:35 pm

Ariana Grande se desconectó de las redes luego del atentado de esta semana en Manchester donde murieron 22 personas, entre ellos niños y adolescentes, algo que algunos usuarios criticaron, pero la cantante regresará a esa ciudad para dar un concierto a beneficio de las víctimas y sus familias.

En una carta publicada en sus redes sociales la cantante expresó todo su agradecimiento, cariño y dolor por lo ocurrido:

“Mi corazón, mis oraciones y más profundas condolencias están con las víctimas del ataque de Mánchester y sus familias… He estado pensando en mis fans, y en todo lo que han vivido. La manera como han lidiado con todo esto me ha inspirado, me hace sentir más orgullosa de lo que podrían imaginar… La compasión, la amabilidad, la fuerza, la unidad que han mostrado esta semana es totalmente opuesta al odio que provocó que algo tan espantoso ocurriera el lunes pasado… Nunca seremos capaces de entender por qué estos eventos tuvieron lugar, ya que no está en nuestra naturaleza y es por eso que no nos daremos por vencidos… No dejaremos que nos dividan, no dejaremos que el odio gane…” enfatizó.

Asimismo, confirmando la noticia de que apoyaría a los afectados por el atentado, Ariana expresó:

“No quiero que pase todo el año sin que pueda ver, apoyar y animar a mis fans de la misma manera como ellos lo han hecho conmigo… Nuestra respuesta a la violencia debe ser acercarnos, ayudarnos, amarnos, cantar más fuerte, vivir más generosamente como antes lo hicimos. Regresaré a la valiente ciudad de Mánchester para pasar tiempo con mis seguidores y para dar un concierto benéfico para recaudar fondos para las víctimas y sus familias. Quiero agradecer a mis músicos y amigos por apoyar esta expresión de amor hacia Mánchester. Compartiré los detalles tan pronto como esté todo confirmado…”, afirmó contundente.

Para despedirse, la intérprete cerró con unas palabras aún más conmovedoras:

“Continuaremos en honor a aquellos que perdimos, de sus seres queridos, por mis fans, y todos los afectados por esta tragedia. Ellos estarán en mi mente y corazón todos los días y siempre pensaré en ellos en todo lo que haga para el resto de mi vida”.

Aquí la carta completa de Ariana:

Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 26 de May de 2017 a la(s) 11:00 PDT

E!