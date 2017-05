Aquí el mensaje que Servando Primera colgó en su Twitter refiriéndose a los hechos violentos en Venezuela

Mayo 4, 2017 - 4:22 pm

El cantautor venezolano, Servando Primera, se refirió esta tarde a la situación política y social que atraviesa el país y envió un mensaje al presidente de la República, Nicolás Maduro.

Por medio de su cuenta en la red social Twitter, el artista fijó posición sobre los hechos violentos que se han registrado en los últimos días de manifestación y comentó: “Presidente Nicolás Maduro no veo opositores o chavistas muriendo, veo compatriotas, me duelen igual, sin ambas manos no es fértil la siembra”.

Igualmente, en un comentario publicado el 20 de abril Servando resaltó las enseñanzas que recibió desde pequeño pese a las distintas ideologías políticas de su familia.

“Mi abuelo materno era adeco recio. Mi padre fue comunista radical. Se amaron y me enseñaron amar, disculpen si no tengo odio que devolver”.

