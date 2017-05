Aprueban recursos para cancelar pagos a jubilados del Ministerio de Educación

“Voy a proceder de inmediato a aprobar este punto de cuenta que me presenta el ministro Elías Jaua, que me solicita de recursos adicionales para la cancelación de las prestaciones sociales al personal del Ministerio de Educación egresados del período 2016-2017. Me están solicitando 28 mil 988 millones de bolívares para ponernos al día con las jubilaciones del personal educativo” expresó el Jefe de Estado.

Instó a los nuevos egresados de la educación a fortalecer la calidad de la educación en las escuelas y liceos del país y a partir del próximo año escolar 2017-2018, a fin de reimpulsar y fortalecer la enseñanza de las ciencias aplicadas como las matemáticas, la química y la física.

Asimismo, hizo un llamado a los autoridades competentes a realizar una investigación a colegios privados por promover el odio y la violencia.

“He ordenado una investigación contra algunos dueños de colegios privados que se han dado la tarea de estimular el odio, el racismo, la violencia y los anti valores contra la patria”, enfatizó.

VTV