Andy Murray y Stan Wawrinka avanzan sin problemas en Roland Garros

Mayo 30, 2017 - 12:45 pm

El número 1 mundial Andy Murray se clasificó este martes para la segunda ronda de Roland Garros pese a perder un set frente al ruso Andrey Kuznetsov, 73º mundial, al que finalmente ganó 6-4, 4-6, 6-2 y 6-0.

Murray mejoró su tenis al final del partido, cometiendo pocas faltas directas en los últimos dos sets, para finalizar en poco más de dos horas y media.

Jugará en la segunda ronda con el eslovaco Martin Klizan.

Stan Wawrinka en tres sets

El suizo Stan Wawrinka, tercer jugador mundial, se clasificó sin problemas para la segunda ronda de Roland Garros al batir este martes al eslovaco Jozef Kovalik, procedente de la clasificación, en tres sets, por 6-2, 7-6 (8/6) y 6-3.

Wawrinka, vencedor en París en 2015, había tenido arranques complicados en el segundo Grand Slam del año, con una derrota en 2014 y victorias en cinco sets en 2016, 2012 y 2009. Esta vez fue muy superior al 152º mundial.

El suizo jugará en la siguiente ronda con el ucraniano Alexander Dolgopolov.

Del Potro dejó en el camino a su paisano Pella

Cinco años después de su último partido en Roland Garros, Juan Martín Del Potro ganó a Guido Pella el duelo entre héroes de la Davis lograda por Argentina en 2016, este martes en la primera ronda, en la que fue eliminado el veterano Carlos Berlocq.

‘La Torre de Tandil’ venció por 6-2, 6-1 y 6-4. Ahora jugará en segunda ronda con el ganador del duelo entre el español Nicolás Almagro y el chipriota Marcos Baghdatis.

“Guido es un amigo, tenemos una gran relación, junto ganamos la Davis hace unas meses, me hubiera gustado jugar con otro”, dijo Del Potro en rueda de prensa.

“Corrí como un animal durante tres partidos para superar la clasificación. Luego tuve una mala suerte tremenda en el sorteo. Que te toque Juan Martín es mala suerte”, señaló Pella al respecto.

‘Delpo’, que llegaba a París con unas molestias en la espalda que hicieron poner en duda su participación, no pareció afectado por los dolores y protagonizó un partido de sentido único en la pista 6 de Roland Garros.

“En Lyon (torneo precedente) bajé un poco la intensidad. Ya estaba pensando en Roland Garros, físicamente no me sobra nada, así que intento cuidarme al máximo”, señaló.

El 29º favorito, que regresó a París tras cinco años sin participar en el Grand Slam francés debido a su calvario de lesiones, impuso la potencia de sus golpes ganadores, sobre todo con la derecha, ante un Pella incapaz de ofrecer resistencia.

– ‘Me dejo sorprender’ –

“Roland Garros es un torneo fantástico para los argentinos. Es un placer volver. Ahora voy torneo a torneo, dejándome sorprender por lo que alcanzo”, dijo el ganador del US Open en 2009.

Del Potro sumó 33 ‘winners’ y 24 faltas directas, por 17 y 31 de Pella, además de 13 saques directos. El argentino habló de su revés, el golpe que más le está costando recuperar tras su grave lesión en la muñeca.

“Me da alegría saber que va evolucionando, pero me enoja cuando el partido está más cerrado y no lo puedo usar como quiero. Sabía que Guido intentaría aprovecharlo. Pero le pude demostrar que mi punto débil ya no es tan débil”, dijo el tandilense.

“Él iba a salir a demolerme a palos y además sacó muy bien. Su estilo de juego me molesta. Me siento muy incómodo cuando me salen a pegarle para todos los lados”, dijo Pella sobre Del Potro.

Tras 1 hora y 49 minutos, aprovechó su primera bola de partido y cerró el duelo con un fenomenal servicio. Entonces se fundió en un abrazo en la red con Pella.

Más tarde Carlos Berlocq, de 34 años, perdió ante el ucraniano Alexandr Dolgopolov, en dos horas y 10 minutos, por 7-5, 6-3 y 6-4.

AFP