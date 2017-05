Always Dreaming ganó sobrado el Kentucky Derby

Mayo 6, 2017 - 10:29 pm

El potro Always Dreaming hizo gala de su calidad para ganar por más de tres cuerpos la edición 143 del Kentucky Derby, primera joya de la Triple Corona de Estados Unidos que se corrió este sábado ante 158 mil 070 aficionados en el mítico hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky.

Bajo la conducción del puertorriqueño John Velázquez y el entrenamiento de Todd Pletcher, el hijo de Bodemeister respondió como primer favorito y consiguió su cuarta victoria consecutiva, sobre pista fangosa y en tiempo de 123”2 para el recorrido de 2.000 metros.

El tresañero Gunnevera, de colores venezolanos, partió entre los últimos y no pudo rematar con éxito, terminando séptimo a 13 cuerpos 1/4 con la silla de Javier Castellano y el cuido de Antonio Sano.

Always Dreaming tuvo una limpia salida y de inmediato se colocó segundo detrás de State of Honor, mientras que Battle of Midway accionaba tercero, delante de Irish War Cry, Fast And Accurate y Irap.

En la recta de enfrente pasó a dominar y se hizo inalcanzable hasta la raya, logrando una victoria convincente. En el segundo arribó Lookin At Lee.

Agencias