Almagro: Legitimidad que dio origen al gobierno acabó cuando negaron el revocatorio

Mayo 19, 2017 - 5:20 pm

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que la legitimidad de origen del Gobierno venezolano acabó “cuando negaron el referendo revocatorio al pueblo”.

En una entrevista ofrecida a Al Jazeera, el Secretario mantuvo su postura crítica al referirse al gobierno de Nicolás Maduro.

Almagro aseguró que “esto no es una lucha por el poder, sino una lucha por la democracia”. Señaló además que considera que la cancelación del referendo revocatorio del año pasado fue un ataque a las instituciones democráticas de Venezuela.

Asimismo, el Secretario afirmó que en el país no hay democracia, pues “el régimen no respeta el derecho del pueblo a votar, no hay separación de poderes, y hay presos políticos”.

El presidente Maduro se ha enfrentado a las crecientes críticas de los observadores internacionales mientras su gobierno sigue luchando con las protestas en las calles.

Al Jazeera / Noticia al Día