Almagro: Impedimento de viaje de Capriles a la ONU es otra flagrante violación de DDHH en Venezuela

Mayo 18, 2017 - 7:15 pm

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró hoy “inaceptable” que “se impida” el viaje del líder opositor venezolano Henrique Capriles a la ONU en Nueva York con la retención de su pasaporte.

“Inaceptable se retenga pasaporte y se impida viaje a @hcapriles. Otra flagrante violación de DDHH en #Venezuela”, escribió hoy Almagro en su cuenta de Twitter, sin añadir nada más al respecto.

El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles denunció hoy que su pasaporte fue retenido por funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Caracas, desde donde tenía previsto viajar a Nueva York para reunirse con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Me lo robaron en inmigración, porque así es que se le puede calificar, ya estoy fuera del área de inmigración, lamentablemente, a todas las personas en ONU, no he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos”, dijo Capriles en un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter desde el aeropuerto.

EFE