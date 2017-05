Alcaldes permitirán protestas pese a sentencia del TSJ

Mayo 25, 2017 - 1:56 pm

Los alcaldes de Gran Caracas anunciaron este jueves que continuarán apoyando las manifestaciones pacíficas en sus municipios a pesar de la sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia que les ordena levantar las trancas de vías durante las protestas.

Reunidos en la Plaza Bolívar de Chacao, los alcaldes afirmaron que no temen ir a la cárcel, y resaltaron que el pueblo venezolano quiere un cambio político.

El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, reiteró que “mientras seamos alcaldes vamos a proteger el derecho a manifestar en nuestros municipios”.

El alcalde de Los Salias, Josy Fernández, dijo que “si nos ponen presos quedan 30 millones de venezolanos” que se mantendrán en las calles.

El alcalde de Mérida, Carlos García, reiteró que no habrá sentencia ni poder judicial que haga que el pueblo venezolano abandone la protesta.

“Hoy se cumplen 55 días de lucha en la calle, donde han muerto hermanos venezolanos producto de la represión del Gobierno, si pretenden que con esta sentencia intimidarán a los alcaldes, están equivocados, hemos tenido 55 días de lucha todos los venezolanos y seguiremos en las calles por nuestro país”, expresó.

El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, cuestionó la actuación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ”Son tan flojos los magistrados del TSJ que lo que acaban de hacer es solo una fotocopia de lo que hicieron en el 2014”.

Hizo un llamado a la oposición a seguir actuando de manera organizada y no violenta “porque eso es lo que más les duele al gobierno”, dijo Smolansky.

El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, aseguró que no tiene miedo de ir preso “porque estoy seguro que Baruta seguirá protestando libremente por el país, no nos desviemos de la lucha que todos estamos dando, la anarquía nos debilita, pero la unidad nos hace invencibles, no perdamos nunca la fe ni la humildad, desterremos la soberbia y el individualismo en esta lucha”.

Unión Radio