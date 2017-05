Alcalde Olegario Martínez tras acciones violentas: “No vamos a caer en chantajes, el camino no es la destrucción”

Mayo 6, 2017 - 8:49 am

Después de que una turba de personas saqueara y quemaran paricialmente varias instalaciones en la sede de la alcaldía del municipio Rosario de Perijá, la tarde de este viernes, el alcalde de esta localidad perijanera, Olegario Martínez llegó al ayuntamiento municipal acompañado de su tren ejecutivo para esperar una comisión que evaluará los destrozos ocasionados.

“No sabemos cuánto fueron los daños, cada director de su área está evaluando los bienes que se llevaron y sí queda algún registro de los documentos que son necesarios para todo el pueblo”, dijo el mandatario local mientras realizaba el recorrido por las instalaciones.

Martínez, informó que por estas acciones hay nueve personas detenidas y pidió al Ministerio Público y al Cicpc, profundizar con las averiguaciones para determinar quiénes son los responsables de los hechos violentos registrados durante todo el día de hoy y que se mantuvieron hasta después de las 11 de la noche.

Aseguró, que un grupo minoritario esta de lado de la violencia, “en La Villa es más la gente buena que la gente que quiere acabar con la ciudad. Le pedimos al pueblo calma. Este es un gobierno que está trabajando ante las dificultades hoy entregamos más de 1300 cajas Clap en la comunidad pesquera de Barraquitas y se llevó a cabo la II Feria del Libro. No vamos a caer en chantajes, nuestra gente, nuestra militancia no es loca, el camino no es el odio ni la destrucción”.

Agregó, que quienes están detrás de todo, son personas que no quieren elecciones pues “así no se consiguen los votos, con disturbios no”. Precisó que quienes inciten al odio tendrán como resultado acto violentos.

Indicó que los responsables pagaran al tiempo que condenó que el grupo de personas que irrumpió en la alcaldía y que primero destruyó la estatua del presidente Chávez manipuló a liceísta para que destrozaran la plaza y tumbaran la estatua “son actos de cobardía”.

Durante toda la tarde y parte de la noche se observaron en diferentes avenidas del casco central y sectores como Las Colina, Las Casitas, entre otros, personas quemando caucho y cerrando las avenidas. En todas intervino la Guardia Nacional Bolivariana.

Otros saqueos

Durante la noche, saquearon la oficina del Instituto de la Vivienda y del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, la multitud se despejaba hacía comercios con intenciones de entrar a saquear.

Noticia al Día/Yuli Badell