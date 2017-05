Alcalde Garcés solicita investigar actos vandálicos en Miranda

Mayo 19, 2017 - 11:44 am

El alcalde del municipio Guaicaipuro, Francisco Garcés, pidió a los alcaldes de Carrizal y Los Salias un “frente común de investigación” para determinar los responsables de los actos irregulares ocurridos en la zona durante las protestas opositoras.

Recalcó que hay 200 detenidos. “Estamos viviendo una especie de estado de sitio por la forma como se desarrollan los hechos en el municipio de Carrizal, Los Salías”.

La gente no puede salir hacer su vida, hay gente que no ha podido llegar a sus casas (…) Esto no es en contra de un Gobierno, esto es en contra de una población, una gente que quiere hacer su vida”. Garcés explicó que el día de ayer fue terrible para el sector, “la alcaldía fue atacada, fue destrozada toda Hacienda y Catastro” y por este hecho fueron capturadas 11 personas.

“Hay personas ligadas al hampa y otros muchachos captados momentáneamente que expresaron que fueron contratados momentáneamente”. Denunció que las concentraciones que se convocan inicialmente culminan en actos vandálicos, recalcando a la Alcaldía llegó un “enjambre de motorizados”.

Unión Radio