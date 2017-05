Al comerciante estrangulado en la Zona Industrial de San Francisco lo asesinó su chófer de confianza

Mayo 3, 2017 - 10:06 pm

Hasta una casa le habían prestado, pero no le bastó la ayuda de la familia

Miguel Ángel Zambrano Marín no aguantó la presión policial y el remordimiento de haber asesinado a su jefe, allegado y quien se portó como un padre para él en vida, por lo que acudió a las oficinas del Diep de Polisur, en San Francisco y con sangre fría confesó el horrendo crimen que junto a sus dos compinches, Pedro Luis Vera Lista, de 18 años, y un menor de edad, orquestó, y en el cual, estrangularon a Ángel Ramón Bozo, de 65 años, comerciante ligado a contratistas de construcciones ligadas a Pdvsa, en Maracaibo.

En horas del mediodía de este miércoles, Miguel Zambrano acudió a las oficinas del Diep de Polisur y confesó que él, siendo el chofer de confianza de la familia Bozo, había planificado y llevado a cabo la muerte de su jefe Ángel Ramón Bozo de 65 años, hecho que perpetró la noche del pasado miércoles 27 de abril.

Para este hombre no bastó la confianza que su patrono le había dado y quien en vida llegó a confesar que entre ambos había una confianza de padre a hijo.

El señor Bozo, contratista y cabeza de una familia de buen estatus económico, hace casi 2 años se propuso ayudar a Ángel Zambrano, un joven mecánico, cuando quedó sin trabajo, le dio un empleo, lo puso a su mano derecha, lo convirtió en su chofer de confianza. No conforme con ello, le dio abrigo en una casa desocupada que la familia tenía en Gallo Verde para que viviera junto a su pareja y sus dos hijos.

Todas esas ayuda no fueron suficientes para Miguel, cada día planificaba qué robar y cómo sacarle provecho a la su jefe. Poco a poco comenzó a hurtar cosas de la casa que le habían prestado aires acondicionados, panales, piezas mecánicas, objetos de valor que él mismo desaparecía y vendía para tener más dinero y hechos que disimulaba como supuestos robos de azotes de la zona.

Finalmente la codicia de querer sacar un mejor provecho lo llevó a planificar el robo del auto de su dueño, un Renault Symbol en perfecto estado mecánico. Según su propio testimonio, su plan era llevarse el carro, picarlo y venderlo por partes para irse del país.

“El plan ya rondaba en mi cabeza desde hace varios meses, pero no lo podía hacer solo, fue entonces cuando conocí a Pedro y a “Negrito”, estábamos en una fiesta en Los Claveles, les conté que mi jefe tenía mucha plata y que podíamos sacar provecho si hacíamos bien las cosas”, palabras aportada a la prensa por el propio asesino.

Esa noche, los tres antisociales se fueron con un el plan en sus cabezas, robar un auto para sacarle dinero.

No obstante, la idea no funcionó. La noche del 27 de abril, el sexagenario se había desocupado tarde de su rutina diaria en compañía de su chofer y homicida. Todo parecía transcurrir con total normalidad, pero en la mente de Miguel el crimen ya estaba en curso.

“Cerca de las 7.00 de la noche de el sr. Ángel me fue a llevar a mi casa, pero yo le pedí que pasaramos por la bomba el Turf a buscar a dos supuestos mecánicos que me iban a ayudar a reparar la camioneta que la familia me había asignado y la cual tenía la caja dañada. Todo era un señuelo, ya el robo estaba en proceso”.

En el barrio, los dos compinches de Miguel se montaron en el carro. Miguel iba manejando, su jefe de copiloto y los dos compinches del homicida iban en la parte trasera.

Inmediatamente que se montaron, sometieron a su víctima. Habían planeado abandonarlo en San Francisco y perderse con el auto, pero en la reacción de Ángel Bozo fue la de enfrentar a su chofer y a sus dos acompañantes.

“Cuando íbamos por la Circunvalación 2, lo habíamos pasado a la parte trasera del auto, pero Ángel nos enfrentó, no decía no nos saldríamos con la nuestra, que nos iban a encontrar y pagaríamos por eso. La cosa se nos salió de control y hubo un forcejeo dentro del vehículo en marcha. Fue cuando Pedro tomó un mecate y comenzó a ahorcarlo, mientras que el Negrito le sostenía por los pies y yo lo golpeaba”, confesó.

“Cuando nos dimos cuenta que lo habíamos matado, conduje el carro hasta la Zona enmontada donde lo lanzamos y seguidamente decidimos abandonar el carro en el kilómetro 4”.

El asesino consoló a la familia y se hizo pasar por un doliente más

Familiares a las afuera del Comando de Polisur confesaron que Miguel siempre se portó como un muchacho decente, y nunca llegaron a pensar que haría en contra de Ángel Bozo.

“Ángel en vida decía que Miguel era como un hijo para él”, contó un pariente cercano.

Los días siguientes al homicidio de Ángel, este hombre lloró enfrente de los parientes, fingió dar consuelo, e incluso, un día antes de entregarse a las autoridades, llamó a la familia para decirle que él quería ir a la tumba de Ángel Bozo para acompañarle un rato porque a su jefe nunca le gustó estar solo.

Finalmente, la presión policial y el remordimiento de un asesinato sobre sus hombros pudieron más que la mentira y la actuación y lo llevaron a rendir cuentas ante las autoridades.

La presión policial surgió efecto

Desde que este crimen fue perpetrado el pasado miércoles 27 de abril, las autoridades en Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en conjunto con el Diep de la Policía de San Francisco se avocaron para dar respuesta a la familia Bozo por el asesinato de la cabeza de hogar, el comerciante y contratista, Ángel Bozo.

Los efectivos no cesaron en su investigación y ya estaban tras las pistas de los dos compinches de Miguel a quienes le dieron captura en horas de la mañana de hoy. Estos dos se habían quedado con el teléfono celular de la víctima y lo habían vendido a una muchacha en el barrio.

Tras la captura, las cosas fueron recuperadas.

Del carro robado se conoció que actualmente se encuentra en poder del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El mismo fue abandonado después del crimen en los alrededores del kilómetro 4 y recuperado por la Guardia Nacional Bolivariana.

Lea también:

Lea También: Asesinos del hombre estrangulado en Zona Industrial de San Francisco se llevaron su carro

Familiares y amigos despiden a comerciante estrangulado en la Zona Industrial

Fotos: David Moreno

Noticia al Día