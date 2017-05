Ajax- Manchester United: El reencuentro de dos históricos en una final europea

Mayo 24, 2017 - 10:50 am

El Manchester United buscará este miércoles salvar su temporada cuando enfrente en el estadio Friends Arena de Estocolmo al Ajax Holandés en la final de la UEFA Europe League. Los dirigidos por José Mourinho no han tenido un buen año y deben coronarse en la competición europea para conseguir un cupo a la Champions League de la próxima temporada, principal objetivo del club en esta campaña. Para los apostadores de OddsShark el equipo inglés es favorito a llevarse la copa y su victoria se paga a -110.

Los “Red Devils” llegan a este compromiso luego de cerrar el fin de semana su participación en la liga local de su país con un triunfo 2-0 ante el Crystal Palace con un gol del debutante Josh Harrop terminando así en la sexta posición que únicamente les asegura un puesto para la próxima edición de la Europe League y no para la Champions que es a lo que aspiraba el cuerpo técnico y la gerencia del club. Afortunadamente para los de “the especial one”, la UEFA entrega al campeón de la Europe League un cupo directo a la máxima competición de clubes del mundo por lo que, de coronarse mañana, tendrán derecho a jugarla.

El Manchester parte como gran favorito ante un Ajax lleno de jugadores jóvenes con menos experiencia que los del club inglés. Mourinho no se guardará nada y pondrá en la cancha lo mejor que tiene a pesar de las sensibles bajas del central argentino Marcos Rojo y su estrella principal Zlatan Ibrahimovic, ambos con lesiones de ligamentos. Esta sería la primera ocasión en la que los “diablos rojos” consiguen quedarse con esta competencia. Para los apostadores de OddsShark el partido será parejo y un empate en los 90 minutos se paga a +250.

Por su parte, el Ajax de Ámsterdam llega a esta final en un gran momento y buscando cerrar con broche de oro una temporada que ha hecho recordar a sus fanáticos los años dorados del club holandés. Los pupilos de Peter Bosz completaron magníficas rondas previas a la final del torneo eliminando en cuartos de forma épica al Schalke 04 con un jugador menos en el partido de vuelta y en semifinales demostrando su poderío ofensivo ante el Lyon Francés aunque sufrieron un poco para cerrar el partido de vuelta.

En la liga local, a pesar de tener un gran año, los de Ámsterdam no lograron quedarse con el título y quedaron un punto por detrás de Feyenoord quien no se coronaba desde hace ya 18 años. En su último partido este fin de semana, Ajax venció como visitante 1-3 al Willem II. Para los apostadores de OddsShark el equipo holandés no parte como favorito ante el Manchester United y su victoria se paga a +390.

El partido está pautado para iniciar a las 2:45 pm hora de Venezuela y contará con el arbitraje del esloveno Damir Skomina. El ganador del trofeo tendrá derecho a disputar en septiembre próximo la Súper Copa de Europa ante el campeón de la UEFA Champions League.

Noticia al Día