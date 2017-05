A 55 años del Happy Birthday más sensual y más polémico de la historia: De Marilyn Monroe ¡por supuesto! (Video)

Mayo 19, 2017 - 6:08 am

Un sábado 19 de Mayo de 1962, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday Mr. President al entonces Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.

“Feliz cumpleaños, Sr. Presidente” (“Happy Birthday, Mister President”) es la canción que Marilyn Monroe interpretó el sábado 19 de Mayo de 1962 al entonces Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy en la celebración de su 45º cumpleaños, que tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York diez días antes de la fecha exacta de dicho cumpleaños (29 de Mayo). Monroe cantó la tradicional melodía “Cumpleaños feliz” con una sensual voz, añadiendo a la letra la apelación “Mister President”. Monroe continuó la canción con un fragmento de la canción clásica “Thanks for the Memory”, por lo que ella había escrito nuevas letras dirigidas específicamente a Kennedy.

El Presidente Kennedy celebró su cumpleaños número 45 el 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden. A la celebración asistieron más de 15.000 personas y entre ellas varias celebridades, incluyendo a Marilyn Monroe. Se cuenta que Jackie Kennedy decidió no acudir al show para no coincidir con la actriz, pues sabía (o al menos intuía) que su marido había mantenido un idilio con ella.

El vestido de Monroe destacó por su diseño muy ceñido y su color piel, de modo que a cierta distancia parecía transparente. Tenía 2.500 cristales incrustados. El vestido era tan ajustado que Monroe no tenía ropa interior debajo, y una vez puesto se lo tuvieron que cerrar cosiéndolo por detrás, pero al iniciarse la actuación empezó a desgarrarse. Fue diseñado por Jean Louis, autor también de muchos vestidos de la madura Marlene Dietrich.

Peter Lawford fue quien presentó aquella noche la actuación de Monroe. Dado que Marilyn tenía fama de acudir tarde a sus rodajes, Lawford acordó con la actriz bromear sobre ello: a lo largo de la fiesta Lawford hizo varias presentaciones para que Marilyn subiera al escenario, pero ella no aparecía y sólo lo hizo horas después de comenzada la celebración. Finalmente Lawford la presentó como la «impuntual Marilyn Monroe».

La actuación de Monroe, con un atrevido vestido y actitud de símbolo sexual hicieron que el Presidente contestara bromeando: «Ahora puedo retirarme de la política, ya que me han cantado Feliz Cumpleaños de una manera tan amorosa».1 Pero quedan muchas preguntas por responder, ya que nunca quedó claro qué tipo de relación existió entre Kennedy y la actriz.

Impacto

La canción y presentación de Monroe ha sido recordada por varias razones. Primero, fue una de sus últimas grandes apariciones públicas (Monroe falleció el 5 de agosto de 1962). Además, ha habido rumores sobre una aventura amorosa que Kennedy supuestamente tuvo con Marilyn Monroe,2 dando así otro significado e importancia a la presentación de Monroe. El vestido de Monroe pasó a la fama como un símbolo de la canción, vendiéndose en una subasta en Nueva York en 1999 a $1.26 millones.3

Cuando el Príncipe Carlos celebró su cumpleaños número 50, la cantante de pop, Geri Halliwell cantó al príncipe de una forma similar a la de Monroe, reemplazando las palabras “Sr. Presidente” por “Su alteza real”.

Wikipedia