5NFusion arranca con “Woman del Callao”, un calipso como su quinto promocional

Mayo 16, 2017 - 9:48 am

La propuesta que siempre ha acompañado a esta agrupación de la universalidad de la música, ahora tendrá un toque más extremo. “Nuestro objetivo es llevar a la mayor cantidad de objetivos posibles la música venezolana que, como lo dijimos en nuestro primer disco, queremos presentarles platos variados para que todos coman de la mesa venezolana. Siempre poniendo por estandarte la música venezolana y toda su pureza, en cada región, en cada color y cada sabor. De manera que, en toda Venezuela y en cualquier parte del mundo sea esto reconocido. Se vienen huapangos mexicanos, cumbias, son cubano, tango, rock, hip hop, dancehall, de todo un poco”- afirmó uno de sus integrantes.

Nuevo año, nuevo tema promocional “Woman del Callao”; su quinto tema. Éste fue popularizado por Juan Luis Guerra pero compuesto por un guayanés como Julio Delgado quién grabó junto a “Un Solo Pueblo” la versión venezolana en calypso. 5nfusión contará con la presencia de Delgado en esta versión y el arreglo realizado por Daniel Ortiz que contiene de todo un poco, engrana con toda la movida urbana que está pegando en América Latina, un Calipso de cuatro, bumbacs y djembes unido a un dancehall puro, con elementos afrovenezolanos, dembow clásico y hasta trap.

Por su parte, Julio Delgado comentó: “Siento mucho placer interpretar este tema al estilo 5nfusión, además de muchas sorpresas. Yo dije y lo mantengo, de todas las versiones que han hecho de Woman del Callao dos me gustan: el merengue del Sr Juan Luis Guerra y 440 y ahora recientemente esta versión que está haciendo 5nfusion. Y prosiguió “Siempre he pensado que con la tirada de Woman del Callao en calipso no se le podría sacar ya más argumentos, estructura musical, o más sabor al cantarla. Y fíjense, que sin embargo estoy gratamente sorprendido de que los muchachos de 5nfusión pudieran sacarle más argumentos a su estilo. “Woman del Callao es una bendición en mi vida, como composición y a la vez una maldición, pues ahora siempre se me presenta el reto de que tiene que ser algo igualito o mejor que eso, y eso lo hace difícil, lo cual acarrea también un reto para mí. Hay que apostar a los nuevos talentos, 5nfusión tiene una riqueza en lo que hacen…”Fajaos y sin guardaespaldas”. Finalizó el reconocido músico y compositor Julio Delgado

El sonido de 5nFusion ha ido evolucionado bastante, es observable no solo por los elementos que se añaden, también por el nivel con el que han aprendido a plasmar la música, organizarla y servirla para el público y para la radio venezolana que bien sabemos es difícil para colocar música fusión venezolana…. “Nuestro reto es ir más allá y darle al público de nuestra música sobrepasando los estereotipos. Hablar de influencias es hablar de toda la música de manera integral y holística. A pesar que es nuestro director quien se encarga de filtrar el sonido, todos añaden de lo que conocen, es por eso que la fusión a veces puede parecer tan loca como inesperada, son seis mentes, seis sonidos diferentes. Podríamos hablar desde Bach hasta Willie Colón. Desde Whitney Houston hasta Alfredo Sadel, de Bob Marley hasta Gualberto. Es toda la música la que nos inspira a hacer por Venezuela lo que nos gusta”. Mencionaron sus cantantes.

Así mismo agregaron que de Woman del Callao, se vienen fusiones interesantes en la parte latina, tienen prevista una gira o serie de conciertos en el exterior, llevar a otros espacios de América Latina su música.

Nota de Prensa