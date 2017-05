Padrino López: La FANB no comparte armas con los colectivos

Mayo 28, 2017 - 9:11 am

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó lo que considera una campaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con la que se pretende afirmar que reparten armas a los colectivos.

“Todo aquel elemento o grupo, paramilitar, guerrillero, bandas criminales, como quiera que se llamen -me rehúso a llamar colectivo-, pero como quiera que se llamen. Tienen el rechazo de la Fuerza Armada. No aceptamos la visión de compartir las armas, no son compartibles. Sería irresponsable que la FANB comparta un asunto tan delicado como lo es compartir las armas, rechazo la campaña contra la FANB. No nos prestamos para eso, no responde a los principios y a la moral”, manifestó.

El Ministro aprovechó también para negar rumores de militarización. Considera que esta campaña inició cuando el mandatario nacional anunció que fortalecería la Milicia Bolivariana. Aclaró que no todos los milicianos están asociados a armas, y que estas no reposan en sus casas, sino bajo custodia en cuarteles.

Reconoció nuevamente la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que asegura que -a diferencia del pasado- salen bajo una doctrina y equipamiento estandarizado por las Naciones Unidas, para restituir el orden público.

“La GNB no usa armas letales. Todos esos actos violentos que han generado muertos

es producto de la misma violencia que se ha desatado, con el patrocinio de factores políticos”, afirmó.

Señaló que cerca del 60% de las muertas han sido con armas de fuego y con otras de fabricación casera. Afirmó que está cerca de comprobar que hay infiltrados en marchas de oposición, con la intención de “provocar muertos y después decir que fue la GNB y la FANB”.

Plan Zamora no implica armas

Padrino resaltó que el Plan Zamora es para el orden público, y no prevé el uso de armas.

Se ha activado para garantizar la distribución de gasolina, gas y alimentos. Señaló que parte de la situación que se genera en el país, busca paralizar los servicios públicos. Esto con el objetivo de crear una “caotización” en el país.

Padrino considera que la situación del país no se resolverá por vía militar o la intervención de la Conferencia Episcopal Venezolana, sino por la política.

Entrevistado en el programa José Vicente Hoy, resaltó que por medio del diálogo es como se pueden dirimir las diferencias, y el reconocimiento entre los sectores.

En ese sentido, destacó el escenario de diálogo que plantea la Asamblea Nacional Constituyente, que “nos dará el espacio para debatir ideas, un diálogo de altura”. Resaltó que con la voluntad política necesaria, la crisis en el país pudiera acabar si se ponen “los intereses de la patria por encima del de las cúpulas”.

Noticia al Día