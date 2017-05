Ministerio Público privó de libertad a los asesinos del empresario Angel Bozo

Mayo 6, 2017 - 12:14 pm

El Ministerio Público, a cargo de la Juez Milagros Méndez del Juzgado Sexto de Control de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, dictó la medida de privativa de libertad contra Miguel Ángel Zambrano y Pedro Luis Vera, por ser los autores intelectuales de la muerte del empresario Ángel Ramón Bozo, de 65 años, vinculado a contratistas de construcciones ligadas a Pdvsa, en Maracaibo.

Estos sujetos que fueron detenidos e primera instancia por Polisur y posteriormente trasladados al Cicpc, confesaron el crimen cometido contra el empresario Bozo, hecho ocurrido el pasado 26 de abril en la Zona Industrial del municipio San Francisco.

La Fiscalía número once del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Yanis Domínguez, quien presentó los cargos ante el tribunal de control contra los dos sujetos, les dictó privativa de libertad mientras continua el juicio para sentencia definitiva por homicidio calificado.

Zambrano detalló que planificó la muerte de Bozo en solo tres días. Confesó que contactó a sus compinches, originarios del barrio Alfredo Sadel y Los Claveles, para concretar el crimen. La idea era despojarlo del vehículo para desarmarlo y venderlo por piezas.

“Cerca de las 7.00 de la noche de el sr. Ángel me fue a llevar a mi casa, pero yo le pedí que pasaramos por la bomba el Turf a buscar a dos supuestos mecánicos que me iban a ayudar a reparar la camioneta que la familia me había asignado y la cual tenía la caja dañada. Todo era un señuelo, ya el robo estaba en proceso”.

Mordió la mano que le dio de comer

Miguel Ángel Zambrano trabajaba como chofer de la familia Bozo desde hacía año y medio y en quien habían depositado su entera confianza el afecto.

Es de hacer notar que cuando conoció al empresario le manifestó que no tenía trabajo ni vivienda, que su familia y sus pequeños hijos estaban pasando hambre, no tenía teléfono para comunicarse ni vehículo para transportarse. Todas esas necesidades las cubrió al comenzar a trabajar con Ángel Ramón Bozo, pues no solo obtuvo el empleo, sino un salario superior al acostumbrado para las labores que realizaba, además de una vivienda propiedad de su patrón, un teléfono celular y el uso de una camioneta de la empresa.

Familiares, empleados y allegados afirman que Zambrano compartía con frecuencia la mesa, asistía a fiestas familiares, utilizaba la computadora de la casa, veía películas… en fin, era tratado con un miembro más de la familia.

Frecuentemente le obsequiaban ropa y le traían regalos de sus viajes. Portaba un teléfono celular y utilizaba una camioneta aportados por la empresa. Los gastos médicos personales, de su esposa e hijos, eran cubiertos por la empresa en la clínica Dr. José Muñoz.

Noticia al Día/ Noticia Barquisimeto