​Eveling Trejo: “La exigencia al CNE es para que escuche al pueblo”

Mayo 24, 2017 - 4:31 pm

“Hoy marchamos por un reclamo que hacen los venezolanos, no se trata de complacer a unos u otros, ni de cumplirles los caprichos al Ejecutivo ni a la oposición, sino de que escuche a los venezolanos que estamos en la calle que piden la restitución del hilo constitucional y que por favor no haya más sangre, ni que el pueblo se enfrente al mismo pueblo eso no es de Venezolanos”, expresó la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales, este miércoles, durante su participación en una marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Zulia que se dirigió hasta la sede del CNE en La Barraca.

A su juicio, ya no se trata de pasión o de vanidad de la oposición, sino de que el poder lo tenga el pueblo, “el pueblo es el que manda, es el soberano y quiere un cambio constitucional, un derecho consagrado en la Carta Magna”.

Reiteró que el problema de la gente no se soluciona con una Constituyente. Desde su perspectiva, se debe buscar un punto de encuentro donde los venezolanos discutan las problemáticas y las soluciones enmarcadas en los derechos establecidos en la Constitución.

“Queremos un país donde las decisiones no las tome una cúpula sino el pueblo y donde sea restituido el hilo constitucional. Queremos un país donde los colores políticos no se persigan unos a otros, donde haya un canal humanitario para abastecernos de medicamentos, donde haya libertad a los presos políticos, un país donde todos empecemos a construirlo como debe ser”, aseveró.

