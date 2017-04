Zulia FC dirá presente en la Superliga Femenina

Abril 7, 2017 - 2:01 pm

El Zulia Fútbol Club conoció a sus rivales de la Superliga Femenina, luego de que este miércoles la Federación Venezolana de Fútbol, revelara las bases de la competición que dará inicio el próximo sábado 6 de mayo.

La primera fase del torneo estará conformada por dos grupos, cada uno de siete equipos. Las negriazules quedaron ubicadas en el Grupo Occidental junto a: Deportivo Táchira, Flor de la Patria FC, Carabobo FC, Secasports FC, Zamora FC y Caucheros FC. Mientras que en el Grupo Oriental se encuentra: Caracas FC, Atlético Venezuela, Estudiantes de Caracas SC, Estudiantes de Guárico, Deportivo Anzoátegui, Deportivo La Guaira y Lala FC.

El formato de la competición será de ida y vuelta, los dos mejores equipos ubicados en la cúspide de cada grupo clasificarán para las semifinales, hasta definir a los finalistas.

Asimismo, los planteles podrán tener 25 atletas, y se permitirá el registro de cuatro extranjeras para la competencia.

De esta manera, el Zulia Fútbol Club iniciaría su recorrido en la Superliga Femenina el domingo 7 de mayo ante su similar Secasports como local, en la Cancha de Fútbol La Victoria (10:00 am). Ese día, las “petroleras” iniciarán su búsqueda de ser un equipo referencia dentro del balompié femenil.

Crecimiento sostenido

Álvaro Abello, Gerente de las Categorías Menores y Femenino del club, expresó sus impresiones sobre la apertura del nuevo certamen femenino venezolano, tras haber sido partícipe de la reunión definitoria en la sede de la FVF: “Nuestra tónica será la misma que en la rama masculina, apostar por lo nuestro, hacernos fuertes desde nuestras bases, tener un crecimiento sostenido”, manifestó.

“Ya se ha venido trabajando en esa tónica por más de un año en el Zulia FC, iniciamos buscando la masificación de nuestro fútbol femenino y lo hemos hecho con una cantidad importante de chicas que hoy practican la disciplina en la institución, eso nos ha permitido ir mejorando en calidad. Queremos ser competitivos en el torneo”, añadió.

Además, de participar en la nueva Superliga Femenina, una competición de carácter profesional, Zulia FC ha logrado crecer tan vertiginosamente en el fútbol femenil en el último año -armando un grupo muy nutrido de jugadoras y quedando subcampeona Sub 15 en AFEZ- que eso le permitirá, según lo contemplado en sus planes de crecimiento, inscribir un equipo libre y un equipo Sub 15 en el torneo regional (AFEZ), además de participar en la Serie de Oro y la Serie de Plata con par de plantillas Sub 16, durante este 2017.

Prensa Zulia FC / Noticia al Día