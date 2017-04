Zulia FC afrontará dura seguidilla de partidos

Abril 29, 2017 - 3:56 pm

Zulia Fútbol Club consiguió, este jueves, su primer punto internacional en casa, tras igualar a un tanto ante el Club Atlético Lanús de Argentina.



El “petrolero” logró levantar, considerablemente, su rendimiento, con relación a los últimos partidos que había disputado tanto la Conmebol Libertadores Bridgestone 2017, como en el Torneo Apertura 2017.

Daniel Farías, timonel negriazul, valoró positivamente la unidad conseguida ante los argentinos y fue más allá: habló del exigente calendario que Zulia FC tiene por delante y la poca ayuda que ha recibido de los diferentes actores dentro del torneo local para poder llegar de mejor forma al mes determinante de la temporada.

“Creo que hoy (jueves) hicimos un gran partido y logramos lo que buscábamos: seguir vivos en la Copa (Conmebol Libertadores). Hemos logrado mantener nuestras opciones de clasificar a octavos, siendo un equipo debutante. Estamos en un grupo bastante difícil y aún no estamos eliminados. Hoy (jueves), el ‘Pachencho’ demostró una sensación de fuerza para el equipo y eso es muy importante”, indicó el sucrense.

El estratega cumanés agregó: “Nos vamos con una cuota grande de orgullo. Este equipo va a pelear por sus objetivos hasta el final. Ahora, debemos centrarnos en el torneo local. Por primera vez, estamos fuera de los ocho primeros de la tabla, pero con una gran opción de que la clasificación pase por nuestras manos”.

Encuentros pendientes

“Lamentablemente estamos en una situación en la que buscábamos no estar a estas alturas, pero lastimosamente una gran cantidad de equipos del torneo no fueron consecuentes con nosotros”, se sinceró el joven entrenador de Zulia FC. “Hoy en día nosotros quisiéramos tener más partidos jugados, y poder manejar mejor este último mes para llegar bien ante Nacional (Uruguay) y Chapecoense (Brasil), pero no va a ser así. Nos va a tocar jugar seguido y, bueno, es lo que corresponde. Este domingo, vamos a buscar los tres puntos en una cancha dificilísima y así, sucesivamente, para mantener nuestras opciones”.

Al ser cuestionado por el penúltimo partido de Copa ante Nacional, que pudiera acercar al club de La Victoria a una hipotética e histórica clasificación a octavos de final, Farías aclaró que “queda un trecho muy largo para enfrentar a Nacional, más de 20 días y tenemos muchos partidos de por medio”, al tiempo que añadió que le gustaría haber “jugado algún partido más a estas alturas del campeonato”.

“Nosotros teníamos una planificación. A este momento del torneo, nosotros íbamos a llegar con más partidos. El equipo iba a entrenarse, compitiendo y, muchas veces, esto no ha podido ser. Hemos tenido períodos de inactividad largos. En el punto de vista físico, no estamos en el punto que queríamos. Sí estamos bien, pero nos va a pasar factura esta seguidilla de partidos. Sin embargo, los jugadores están convencidos de sacar la situación adelante. El Zulia FC del año pasado batalló hasta el final y logró sus objetivos. Nosotros no seremos diferentes”, completó con optimismo el director técnico del elenco regional.

De Oliveira: “Nos ha costado muchísimo reprogramar”

En la misma línea que su entrenador, el Vicepresidente Ejecutivo del Zulia FC, Manuel De Oliveira, se refirió a la compleja situación que atraviesa el conjunto negro y azul con el calendario. “La verdad es que nos ha costado muchísimo reprogramar los partidos. Sin ánimos de polémica, no hemos recibido apoyo de otros equipos como hubiésemos querido. También hemos recibido poca ayuda de la Federación Venezolana de Fútbol. No hemos sido beneficiados por las normas reguladoras de reprogramación. Eso nos ha pasado factura también en la Conmebol Libertadores. Más allá de todo esto, seguiremos adelante, luchando por nuestros objetivos”, expresó el dirigente.

Prensa Zulia FC / Noticia al Día