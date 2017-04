Zinedine Zidane: Tenemos nuestro destino en nuestras manos

Abril 25, 2017 - 10:13 am

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que los blancos jugarán este miércoles contra el Deportivo de la Coruña.

¿Cómo se encuentra el equipo física y anímicamente? “Estamos bien porque ya tenemos el partido mañana y pensamos sólo en ese partido. Estamos concentrado en lo que tenemos que hacer. Como saben todos vamos a intentar sumar los tres puntos”.

Varane: “Vas a ver mañana. Va a estar con nosotros porque está físicamente muy bien, se ha entrenado con normalidad, pero verás la alineación mañana”.

¿Cómo ha gestionado la derrota ante el Barça? “Estas son cosas que pasan. Era el partido que era mejor no perder, pero al final son tres puntos. Y mañana tenemos tres puntos. Y pensamos en el partido de mañana. Con todo lo que se dice… Cada uno puede opinar sus cosas. Ahora el Barça va a ganar la Liga y el Madrid no vale nada y tú sabes que no es así. No podemos evitarlo. Mañana son tres puntos más. Y les digo a los jugadores que no vamos a cambiar nada. Sabemos la importancia de cada partido y vamos a seguir adelante. Porque puedes perder un partido…”.

Obligado a ganar la Liga: “No me siento obligado de nada, lo vamos a intentar. Mi obligación es dar el máximo cada día, luego en el fútbol nunca se sabe. No se puede especular, la realidad es el día a día. Tenemos nuestro destino en nuestras manos, no dependemos de nadie”.

Posible cansancio físico: “No creo que estemos cansados. Vi al Madrid muy bien físicamente ante el Barcelona, ante el Bayern. Lo veo muy bien, muy concentrado”.

¿Ha habido charla y ánimos con los capitanes?: “Sí, sí, como siempre. Llevo muchos años en el Real Madrid, cuando se pierde estas reacciones son normales. Estamos acostumbrados. Lo único que podemos hacer es mantener nuestra lucha, seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Mañana va a ser un partido difícil pero los 6 partidos que nos quedan de Liga y en los de Champions, vamos a intentar hacer lo máximo”.

Críticas: “No sé si ha habido muchas críticas o no. Tenemos que aguantar estas críticas. Cuando ganamos nos gusta que hables bien y cuando pierdes tienes que aceptar las críticas, que a veces te da más rabia, más ganas para hacerlo aún mejor”.

Su influencia en la renovación de Isco: “No sé nada de eso, yo no he tenido ninguna influencia”.

Posible recaída de Varane: “No hay mala gestión, mañana va a estar bien. El que se lesiona es porque esto es fútbol. No podemos hacer nada. Nosotros intentamos que el jugador esté bien, no podemos evitar las lesiones. Son cosas que pasan”.

Qué cambiaría del Clásico: “No cambiaría nada. Perdemos un partido un punto. Hicimos un gran partido. ¿Errores? Sí, cometemos pero todos. Pero no cambiaría nada. Asumimos el riesgo de lo que hicimos. Fue un gran partido de cara al mundo, ganaron ellos y se acabó el tema. No me gusta perder, pero no cambiaría nada”.

Falta de puntería: “Sí, estamos fallando con las ocasiones que tenemos pero es parte del fútbol. No me preocupa. Me preocuparía que no hiciéramos ocasiones. Sí necesitamos más goles y sobre todo matar los partidos, cuando tenemos la posibilidad. Vamos a seguir e intentar rectificar eso”.

