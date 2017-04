Zidane y el Real Madrid ponen a James en la Champions para venderlo

Abril 14, 2017 - 8:34 pm

El neogranadino James Rodríguez está viviendo dos caras esta temporada. Por un lado, la de futbolista residual en el Madrid que, pese a ser el capitán de Colombia, es el tercer jugador de campo con menos minutos de la plantilla sólo por encima de Mariano y Coentrao.

Esa imagen la representa su enfado con el cambio en Leganés o el hecho de no jugar nada ante el Atlético en el último derbi.

Pero en Champions su situación en la plantilla cambia y el jugador desempeña otro rol.

En Europa es el jugador número 12 en minutos del Madrid y ha sido titular en cuatro de los ocho partidos en los que estuvo disponible (no pudo viajar a Varsovia por lesión).

Salió de inicio, por ejemplo, en los dos partidos de la fase de grupos ante el Borussia Dortmund y en la ida ante el Nápoles.

Pero este hecho no cambia mucho el futuro de James. Como informó AS, Zidane no cuenta con él para la próxima temporada, pero es una situación delicada.

El técnico dice públicamente que quiere que siga porque necesita tenerle enchufado y en Europa ha encontrado el escaparate perfecto para que un jugador que costó 80 millones de euros no pierda su gran cartel y no se devalúe.

Puede hacerlo porque el rendimiento del colombiano no baja.

El contraste de minutos con las otras competiciones llama la atención y hay un tercer perjudicado: Isco.

El malagueño, competencia directa de James en el puesto, sólo jugó 77 minutos en Europa (el segundo que menos de la plantilla sólo por encima de Mariano).

Son 241 minutos menos que James en Champions, mientras si miramos el resto de competiciones, Isco jugó 274 minutos más que él… Una diferencia que llama la atención.

as.com / Noticia al Día