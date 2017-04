Zidane: El Real Madrid pagó las ocasiones falladas

Abril 23, 2017 - 5:54 pm

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este domingo tras perder 3-2 frente al Barcelona en Liga que su equipo pagó la múltiples ocasiones falladas.

“Hemos tenido oportunidades de matar el partido, es ahí donde estamos decepcionados”, dijo Zidane en rueda de prensa tras el partido, que dio el liderato liguero a los azulgrana.

“Son muchos partidos en los que tenemos muchas ocasiones y no hacemos gol. Al final te castiga porque hay un rival que sabe jugar y te puede hacer daño”, consideró el técnico blanco.

Zidane reiteró que una victoria blanca no habría supuesto sentenciar la Liga.

Tras la victoria barcelonista, “puede haber más Liga, pero dependemos de nosotros”, insistió el entrenador francés.

“Era una ocasión de sumar tres puntos y no lo hicimos. No hubiera supuesto sentenciar la Liga, pero claro que era mejor sumar los tres puntos. Al final, no lo conseguimos, hay que aceptar que el rival ha ganado el partido y ya está”, explicó.

“Nosotros lo intentamos, jugamos, vamos siempre a por el partido, son tres puntos que perdemos en casa, estamos decepcionados porque en conjunto no merecimos perder”, añadió.

Preguntado sobre la actuación de Messi, autor de un doblete y del gol de la victoria azulgrana en el descuento, Zidane se limitó a afirmar que “hay que felicitarlo”.

El técnico también afirmó no arrepentirse de haber puesto de inicio a Gareth Bale, pese a que salía de lesión y tuvo que retirarse de nuevo a la media hora.

“Bale me dijo que estaba bien, ilusionado, no me arrepiento de haberlo puesto. Estoy decepcionado por él, empezó bien, luego esto no lo podemos controlar. Vamos a ver qué lesión tiene exactamente, espero que sea poco”.

AFP