“Yo no soy venezolana” La polémica respuesta de Natalia Streignard

Abril 6, 2017 - 9:03 pm

Una vez más las redes sociales son causa de polémica. La recordada actriz Natalia Streignard se defendió de las críticas en sus redes sociales y parece haberle salido el tiro por la culata.

Pese a la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela, país del cual muchos creían era oriunda, varios de sus seguidores en Instagram empezaron a cuestionarla ya que la actriz no había hecho.

La polémica se desató cuando en una fotografía donde la actriz sale mostrando su hermoso bronceado, muchos comenzaron a criticarla por no solidarizarse con su país, a lo que ella respondió con un largo mensaje afirmando: “Para su información, yo no soy venezolana”.

Este mensaje en vez que calmar las cosas avivó el fuego y cientos de personas le “Cayeron encima” a la actriz quien finalmente decidió bloquear a sus “haters”

Vale recordar, que Natalia nació en España pero desde los tres años de edad vivió en Venezuela y su carrera como actriz se impulsó gracias a los papeles que interpretó en dramáticos como “Mi Gorda Bella”.

