Whitney Houston ¿era bisexual?: Documental lo insinúa

Abril 27, 2017 - 5:07 pm

Documental revela supuesta bisexualidad de Whitney Houston”Whitney: Can I Be Me”, estrenado en el Festival de Tribeca, muestra la supuesta relación amorosa entre la cantante y su mejor amiga y asistente, Robyn Crawford.

El supuesto secreto romance de Whitney Houston y su mejor amiga y asistente, Robyn Crawford, fue revelado en el documental “Whitney: Can I Be Me”. Según informó People, la cinta que fue estrenada en el Festival de Tribeca este miércoles, muestra la polémica vida de la fallecida cantante, tanto sobre como detrás de escenario y ofrece, además, un sensible vistazo a la relación entre Houston y Crawford.

El documental, codirigido por Nick Broomfield y Rudi Dolezal, incluye imágenes inéditas de la cantante y también entrevista con algunos de los familiares de la artista y de sus amigos más cercanos, con los que se intenta entrar en detalle sobre esta supuesta relación. “No creo que haya sido gay, creo que era bisexual”, aseguró en la cinta el amigo y estilista de Houston, Ellin Lavar. “Robyn le daba un espacio seguro en el que ella encontraba seguridad y consuelo”.

Esta no es la primera vez en el que se habla de una supuesta bisexualidad de la intérprete de “I Will Always Love You”. Su ex esposo, Bobby Brown se refirió a esta relación en su libro “Every Little Step”, donde dejó en claro que él no tenía buena relación con Crawford. Mientras que en 2013, la madre de Houston, Cissy Houston, le dijo a Oprah Winfrey que le habría molestado que su hija fuera lesbiana y describió también la relación entre ésta y su asistente en el libro “Remembering Whitney”. “Simplemente no la quería con mi hija. No sé nada de una relación romántica. Eso es lo que dijeron todos, pero tampoco lo sabían”, sostuvo en ese entonces Cissy.

El Mercurio-Chile