Voló a la eternidad la dama de acero de NAD, Jaqueline Ippolito

Abril 15, 2017 - 8:01 am

Un andar impetuoso, una presencia imposible de ignorar, una fuerza interior incalculable y una pasión indomable por el trabajo, describen a quien hoy es objeto de estas líneas. Esa matrona que tomó las riendas de la vida a muy temprana edad y que impulsó de manera extraordinaria las organizaciones que estuvieron a su cargo.

Ejemplar mujer de sonrisa amplia y belleza generosa, de carácter fuerte y dulce a la vez; madre dedicada y jefa ejemplar deja en su camino a la eternidad un legado de constancia y lucha ante las adversidades.

Una implacable enfermedad arranca de entre nosotros su personalidad férrea, formada con trabajo en los distintos cargos que desempeñó, sin embargo, su herencia y las ganas de no detenerse ante nada, aun en sus últimos dolorosos momentos, prevalecerán tanto en la sala de redacción de Noticia al Día, como Aventura 96.3, Aventura TV, Ideas Producciones y todas las organizaciones que estuvieron a su mando como gerente general del grupo.

Inalterable, pausada, receptiva y negada a permitir que un diagnóstico limitara su andar se le veía llegar a la oficina, siempre elegante y arreglada, maquinando en su mente a mil por hora los deberes que le deparaban en el día y haciendo uso de esa extraordinaria cualidad de hacer y decidir muchas cosas a la vez, transformando en segundos lo más complejo en algo ordinario, y dejando a un lado la enorme carga que representaba la dura lucha contra el cáncer que nunca apagó su sonrisa.

Nacida en Maracaibo en 1962, siendo la segunda de cuatro hermanos, de padre italiano y madre criolla, sentía la familia como el todo y adoptó desde muy joven la figura matriarcal, al morir su padre las riendas recayeron sobre esta mujer de acero, quien junto a sus hermanos, Laura, María Teresa y Giovanny sacan adelante la casa. Procreó dos hermosas hijas, Laura y Carla, junto a su amado esposo Napoleón Faría, su adoración.

El colegio La Presentación, de Maracaibo, forjó los primeros senderos de su vida, pronto siente la pasión por la justicia, la honestidad y el orden, y es así cómo decide que dedicaría su vida al Derecho, se gradúa en la Universidad del Zulia en 1992 y casi de inmediato, en 1994, incursiona en el mundo de las leyes y obtiene su primer cargo importante como jefe del Departamento Social de la Prefectura del municipio Maracaibo, adscrita a la Gobernación del estado Zulia. En esta dependencia durante cuatro años desarrolló sus bases de entrega, pasión por el trabajo y sentido de pertenencia.

A partir del año 2001, formó parte de diferentes comités de la Alcaldía de Maracaibo, lo que le abrió las puertas luego a ser consultora jurídica del ayuntamiento, auditora de la Contraloría y posteriormente alcanzar cargos más significativos como la Vicepresidencia del IMAU, IMDEPREC e IMTCUMA, en 2005, 2006 y 2007, respectivamente. El estudio y la constante formación fue pilar fundamental de su carrera pues grande era su conocimiento, sin petulancia ni retóricas.

La “dama de acero”, como fue apodada por periodistas durante su paso por las dependencias públicas, por su imponente presencia, calma y atino en cada una de las decisiones que tomaba, estaba “siempre de punta en blanco y sin despeinarse pasara lo que pasara”, recuerda Héctor Rodríguez, jefe de Administración del grupo.

Agrega que “es admirable su dedicación al trabajo y su fortaleza, cómo enfrentó su enfermedad la primera y la segunda vez. Todo lo que ha sido y ha hecho es un espejo, un ejemplo a seguir para nosotros y debemos seguir trabajando para cumplir sus objetivos”. En casi ocho años a su lado, relata que jamás la vio salir de sus carriles, siempre centrada a pesar del momento que pudiese estar viviendo.

Su incansable pasión por el trabajo y dedicación rindió frutos y deja una cosecha interminable, Julio Reyes, presidente de Noticia al Día, la define como “una mujer extraordinaria, que ha demostrado el profesionalismo de llevar adelante tareas que para muchos son difíciles pero que lograba hacer como mucha facilidad”, recalca que su talento “fue fundamental para la creación de las empresas, que llegaron a innovar en radio, televisión, prensa digital, publicidad y fue parte del secreto para que Noticia al Día llegara a ser lo que es hoy, ella estuvo detrás pero hacía que todo funcionara. Siendo una mujer muy joven le tocó librar una batalla, es una lástima para nosotros y nos queda el compromiso de que su trabajo no se pierda”.

Para muchos, Jaqueline Ippolito también fue una mentora, su capacidad de análisis sobre las personas e identificación de las potencialidades de cada uno logró el descubrimiento de muchos talentos ocultos en sus compañeros. Asimismo, fue luz y palabras de aliento en momentos difíciles, haciendo gala de su calma y temple apaciguó los demonios internos de quien solicitaba su escucha. Carolina Morales, jefa de prensa de Aventura 96.3 FM, señaló entre el llanto que embarga su voz al hablar de “Jaque”, como le decía, “siempre estaba para dar un consejo, me convenció de ser valiente, me veía capaz de hacer muchas cosas en la radio y yo le creí y gracias a ella estoy aquí. Aprendí muchas cosas de ella”.

Su preparación, honestidad profesional, honradez y cimiente humana son sinónimos de su personalidad, le hacía incapaz de hacer algo que dañara otros, aun cuando fuese en su propio beneficio. En este sentido, Oswaldo Camejo, director de Aventura FM 96.3 y director de Mercadeo del grupo, recalca que la doctora Ippolito jamás se desapegó de las causas justas, “aun cuando le dolía tomar decisiones, porque la persona en cuestión era su amiga, la tomó, sintiéndolo y lamentándolo pero su deber profesional la obligaba (…) nunca la vi hacer algo indebido”.

Apenas a sus 55 años, cuando esta dura batalla contra ese adversario fatal ha llegado a su final y su dolor ha sido aliviado, la promesa de su legado prevalece, pues deja tras de sí la mayor muestra de perseverancia, fe y lucha por la vida. Hoy, su sonrisa no se apaga, se queda llena de paz y seguirá embargando los espacios que con tanto amor llenó durante años. ¡Vuela alto, dama de acero!

Periodistas de Noticia al Día la recuerdan

Luciana Ramírez

Cuando conocí a la Sra. Jaque, hace 8 años, a leguas se veía lo fuerte de su temperamento, siempre que alguien necesitaba aclarar alguna duda laboral ella siempre respondía con basamentos legales, muy correcta y apegada a su profesión y su cargo dentro de las empresas que manejaba, sin embargo, tenía una forma de ser muy bonita, se podía hablar con ella sobre cualquier tema.

Cuando llegué a NAD su oficina estaba en la sala de redacción y entablamos una amistad bonita, yo la visitaba constantemente y almorzábamos juntas, ella pocas veces estaba de mal humor y siempre reía, pero cuando no estaba de ánimos se reflejaba en su cara.

Me llamaba “muñequita” y me malcriaba a veces, recordar eso me causa gracia, son bonitos recuerdos.

Ella siempre estaba bien vestida, muy elegante, arreglada y perfumada.

Cuando supe lo de su enfermedad me sentí mal porque ella siempre había sido una persona aferrada a su trabajo, poco la vi después de su diagnóstico, sin embargo hace poco le escribí para comentarle que había tenido un sueño con ella, en el que nos habíamos encontrado después de algún tiempo sin vernos, ella me abrazaba fuerte y me decía que estaba y se sentía bien, reconozco que fue raro pero le escribí y le hice saber sobre lo que me había pasado, ella me respondió que ojalá Dios nos permitiera la oportunidad de compartir en algún lugar para brincar como locas, me dijo entre risas… Cada vez que podía me decía que me quería mucho y en esa última conversación me reafirmó que ese cariño hacia mí siempre había sido sincero.

Espero de corazón que su esposo, el Sr. Napo, como ella le decía de cariño, sus hijas y demás familiares tengan la fortaleza para salir adelante y aceptar la voluntad de Dios.

Maira Cecilia Perozo

Decir algo de una gran mujer a quien hoy despedimos con profunda tristeza, no es fácil , duele, la conocí hace poco más de seis años, siempre la admiré y se lo dije. Por su disciplina , su constancia, su rectitud en todo, su profesionalismo, su imponente personalidad y elegancia, su dulzura en medio de la exigencia laboral. No resulta sencillo, Jaqueline, como nos permitió llamarla con respeto y cariño, hoy nos deja un gran vacío, una huella imborrable y un gran ejemplo a todos de su valentía y entereza para asumir hasta el último suspiro este duro golpe, es solo un hasta luego, que tu alma vuele alto junto a Dios.

Johanna Monzant

Desde que supe que estaba enferma, sentí muchas ganas de verla, pero algunas circunstancias no me lo permitían hacerlo, orar era la forma de estar con ella. Sin embargo, la semana pasada pude verla. Dios me permitió verla en mis sueños, la vi hermosa, la vi feliz de punta en blanco, como acostumbraba siempre estar. La vi entrando a la oficina de NAD, con su gran sonrisa, una sonrisa distinta que transmitía paz, la reconocí por su voz, se veía muy joven, su cabello lo tenía largo y negro, sus labios estaban pintados de rojo, se le veía muy alegre, yo solo de espectadora sentada en mi computadora me regocijaba, sentia mucha alegría, porque se había sanado, alguien a su lado le dijo “Jaque pensé que estabas enferma”, ella sonrió y respondió ¡Ya todo pasó, ya estoy bien!,enseguida volteó, me miró, camino hacia la puerta, levanto su mano y se despidió. Me desperté y entendí que cerca estaba su partida, pero me reconforto el saber que en el Paraíso celestial por siempre estará y se gozará. La recordaré como esa última vez que en mis sueños la pude ver,hermosa y llena de paz.

A sus hijas, esposo y otros familiares, no imagino el dolor que puedan sentir, pero solo les puedo decir que Dios está con ustedes en esta prueba tan difícil, el Señor está dándoles fortaleza y llevándolos de su mano.

Norelys Martínez

Fotos: José López/ Cortesía

Noticia al Día